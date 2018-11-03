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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Karaduman, Tekirdağ (AA)
03.11.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Üzümün "bağdan şıraya" lezzetli yolculuğu

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Üzümün "bağdan şıraya" lezzetli yolculuğu

Türkiye'nin en verimli ve kaliteli bağlarının bulunduğu kentler arasında gösterilen Tekirdağ'da toplanan üzümler, 4 mevsim tüketilmek üzere sıkılıp suyu alınarak şıra haline dönüştürülüyor.

Üreticiler, yıl boyunca yetiştirdikleri üzümlerini toplamak için sabahın ilk saatlerinden itibaren bağlarının yolunu tutuyor. 11 ay boyunca özenle bakılan bağlardaki üzümler yine itinayla hasat ediliyor.

Tekirdağ'da 35 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapan bağcılar, hasadın ardından işlemek için ayırdıkları üzümleri; pekmez, bulama ve üzüm suyu haline getiriyor.

Bağlardan toplandıktan sonra traktörlerle Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Üzüm İşleme Tesislerine getirilen üzümler, sap ayırma, parçalama gibi aşamaların ardından sıkılıyor. Özel çeşitlerin işlendiği tesiste tamamen doğal olarak üretilen üzüm suyu, son aşamada şişelenerek tüketicilere sunulmak üzere hazır hale getiriliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölümü Gıda Yüksek Mühendisi Gamze Uysal Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce üzüm suyu yapma çalışmalarına başladıklarını, enstitüde en kaliteli olan üzümleri belirleyerek işlediklerini söyledi.

Seçkin, üzümlerin hasattan sonra tesislerde işlenmeye başlandığını ifade ederek, "Üzüm suyu üretim tesislerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada üzüm suyu ve pekmez üretimi yapıyoruz. Üzüm suyu aşamaları daha farklı. Üzüm suyunu bozulmaması için daha fazla korumamız gerekiyor. Bunun için pastörizasyon işlemleri yapıyoruz" dedi.

Tesise gelen üzümlerin çeşitli aşamalardan geçtiğini belirten Seçkin, "Gelen üzümleri saplarından ayırıyoruz, sonra damıtma kazanına alıyoruz ve yaklaşık 1 saat kadar 55 derecede kaynayıp saplarından ayrılıyor. Daha sonra preslenerek posa, kabuk ve çekirdek kısımları ayrılıyor. Bulanık haldeki üzüm suyu diğer hatlara gönderiliyor. Durultma, pastörizasyon dediğimiz koruyucu işlemimiz var. Bunun dışında soğutma işlemi yaparak dinlendirme yapıyoruz. En son tekrar şişeleyerek pastörize işlemlerinden sonra tüketime sunabiliyoruz" diye konuştu.

Seçkin, üretim yapmak isteyen çiftçilere de proje konusunda yardımcı olduklarını aktararak, tesislerde yıllık ortalama 20-30 ton civarında üzüm suyu ürettiklerini dile getirdi.

Ürünlerinde herhangi bir katkı maddesi bulunmadığını vurgulayan Seçkin şunları kaydetti:

"Pastörize ettiğimiz şıramızı soğuk hava tanklarına alıyoruz ve burada 10 gün kadar kalıyor. Daha sonra şişeleme işlemlerine geçiliyor. Tanklardaki üzüm sularını şişeledikten sonra şişeleri açık kazanlarda 80 derecede pastörize ediyoruz. Ondan sonra üzüm suları içilmeye hazır hale geliyor. Genel olarak satışlarımız Tekirdağ içine oluyor. Diğer sezona kadar bunların hepsi tükenmiş oluyor. Üzüm suyu özellikle çocuklar için tavsiye edilecek bir üründür. Sağlığa yararlı maddeleri barındırdığı için çok yararlı bir ürün. Bütün tüketicilere tavsiye ederiz."

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