Urla güveci tarifi

İzmir’in bir ilçesi olan Urla’yla özdeşleşmiş nefis bir yemeğimiz var: Urla güveci. Etin soğan ve sebzelerle basit ama tadına doyulmaz beraberliği olarak özetleyebileceğimiz Urla güvecinin malzemelerini ve tarifini aşağıda anlattık. Size kalan tek şey tarifimizdeki adımları uygulayıp bu enfes yemeği yanında pilavla sofranıza taşımak. Afiyet olsun…
1 adet domatesi yuvarlak yuvarlak dilimleyip güvecin dibine dizin.
Soğanı piyazlık doğrayıp domateslerin üzerine yayın.
3 adet domatesi ve biberleri iri iri doğrayın.
Soğanların üzerine et, domates, biber ve sarımsak sıralamasıyla malzemeleri yerleştirin.
Aralarına tuz ve karabiber serpip yemeğinizi lezzetlendirin.
Son domatesi de yuvarlak dilimleyip güvecin en üstüne kapak gibi yerleştirin.
Zeytinyağını gezdirip üzerine 1-2 adet biber koyun.
Güvecin üzerini mümkünse hamurla değilse bir sıkı kapanan bir kapak yardımıyla kapatın.
Fırını 250 dereceye ayarlayıp yemeğinizi etler iyice pişene kadar fırınlayın.
Sıcak servis edin, afiyet olsun…