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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Urla güveci tarifi
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Urla güveci tarifi

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Urla güveci tarifi

İzmir’in bir ilçesi olan Urla’yla özdeşleşmiş nefis bir yemeğimiz var: Urla güveci. Etin soğan ve sebzelerle basit ama tadına doyulmaz beraberliği olarak özetleyebileceğimiz Urla güvecinin malzemelerini ve tarifini aşağıda anlattık. Size kalan tek şey tarifimizdeki adımları uygulayıp bu enfes yemeği yanında pilavla sofranıza taşımak. Afiyet olsun…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 750 gram güveçlik kuşbaşı dana eti
  • 5 adet domates
  • 1 adet kuru soğan
  • 6-7 diş sarımsak
  • 6-7 adet tatlı sivri biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Hazırlanışı

1 adet domatesi yuvarlak yuvarlak dilimleyip güvecin dibine dizin.

Soğanı piyazlık doğrayıp domateslerin üzerine yayın.

3 adet domatesi ve biberleri iri iri doğrayın.

Soğanların üzerine et, domates, biber ve sarımsak sıralamasıyla malzemeleri yerleştirin.

Aralarına tuz ve karabiber serpip yemeğinizi lezzetlendirin.

Son domatesi de yuvarlak dilimleyip güvecin en üstüne kapak gibi yerleştirin.

Zeytinyağını gezdirip üzerine 1-2 adet biber koyun.

Güvecin üzerini mümkünse hamurla değilse bir sıkı kapanan bir kapak yardımıyla kapatın.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp yemeğinizi etler iyice pişene kadar fırınlayın.

Sıcak servis edin, afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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