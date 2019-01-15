Turunçgillerin en güzellerinden fakat kıymeti en az bilinenlerinden biridir turunç. Tek başına tadı hafif acımsı olsa da reçel yapıldığında, mis gibi kokusuna doyum olmaz. Turunç reçelini kahvaltılarda zevkle tüketebileceğiniz gibi tatlı yapımında kullanabilir, hatta tane tane kürdana batırıp kahvenin yanında bile ikram edebilirsiniz. İşte tüm ihtişamıyla turunç reçeli tarifi…
Turunçların kabuklarını dilimler halinde soyup beyaz kısımlarını bıçakla temizleyin. Kabukları yuvarlayıp bir iğne yardımıyla ipe dizin. Kaynayan suya atıp 8 dakika kadar haşlayın. Ardından çıkarıp hemen soğuk suya koyun. Bu işlemi ara vermeden 3 ayrı tencerede 3 kez tekrarlayın. Böylece turunçların acısının çıkmasını sağlayın.
Haşladığınız turunçların üzerine şekeri ekin ve sulanması için 3-4 saat kadar bekletin. Ardından üzerine 2 su bardağı suyu da ekleyip hafif hafif karıştırarak pişirin. Reçel kaynayınca içine limon suyunu ilave edip 1-2 dakika daha kaynatın.
Pişen reçeli kavanozlara bölüştürüp ağzını kapatın. Kavanozları ters çevirip soğumasını bekleyin. Reçeliniz yemeye hazır!