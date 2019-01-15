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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Turunç reçeli tarifi
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Turunç reçeli tarifi

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Turunç reçeli tarifi

Turunçgillerin en güzellerinden fakat kıymeti en az bilinenlerinden biridir turunç. Tek başına tadı hafif acımsı olsa da reçel yapıldığında, mis gibi kokusuna doyum olmaz. Turunç reçelini kahvaltılarda zevkle tüketebileceğiniz gibi tatlı yapımında kullanabilir, hatta tane tane kürdana batırıp kahvenin yanında bile ikram edebilirsiniz. İşte tüm ihtişamıyla turunç reçeli tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 2 kilogram turunç
  • 1,5-2 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu
  • 2 su bardağı su

Hazırlanışı

Turunçların kabuklarını dilimler halinde soyup beyaz kısımlarını bıçakla temizleyin. Kabukları yuvarlayıp bir iğne yardımıyla ipe dizin. Kaynayan suya atıp 8 dakika kadar haşlayın. Ardından çıkarıp hemen soğuk suya koyun. Bu işlemi ara vermeden 3 ayrı tencerede 3 kez tekrarlayın. Böylece turunçların acısının çıkmasını sağlayın.

Haşladığınız turunçların üzerine şekeri ekin ve sulanması için 3-4 saat kadar bekletin. Ardından üzerine 2 su bardağı suyu da ekleyip hafif hafif karıştırarak pişirin. Reçel kaynayınca içine limon suyunu ilave edip 1-2 dakika daha kaynatın.

Pişen reçeli kavanozlara bölüştürüp ağzını kapatın. Kavanozları ters çevirip soğumasını bekleyin. Reçeliniz yemeye hazır!

 

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