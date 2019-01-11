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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Haberler
AA
11.01.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Türk kahvesi Bakü'de tanıtıldı

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Türk kahvesi Bakü'de tanıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kahve ve Çay Festivali'nde Türk kahvesi tanıtıldı.

Kahve İhtisas Birliği (SCA) Azerbaycan Temsilciliği tarafından organize edilen festivalde yaklaşık 30 şirket ürettikleri veya pazarladıkları kahve ve çay ürünlerini Bakülülerin beğenisine sundu. 

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği de festivalde Türk kahvesini tanıttı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği Türkiye standında Türk kahvesinin yanı sıra salep ve çeşitli tatlılar da ikram edildi. Davetlilere ayrıca Türkiye'nin turizm bölgeleriyle ilgili kitap ve broşürler dağıtıldı. 

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 500 yıllık geçmişe sahip kahvenin dünyada ilk önce Türk kahvesi olarak tanındığını söyledi. 

Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Kahvenin, etrafında geniş bir hayat kültürü yaratan içecek olduğunu ifade eden Çiftçi, Avrupa'nın kahvenin önemini Türkiye'den 300 yıl sonra fark ettiğini belirtti. 
Türk kahvesinin Türk hayatı ve kültüründe büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Kahve, Türklerle özdeşleşmiş bir içecektir. 500 yıllık çok büyük bir kültür. Kahve, Türk turizminde de çok önemli. Ülkemizi kahvenin ana vatanı olarak takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kahve ve çay ürünlerinin sergilendiği ve baristalar arasında yarışmaların yapıldığı festival 3 gün devam edecek. 

Türk kahvesi 101Türk kahvesi deyip geçmemek gerek, bir fincanın 40 yıl hatırı var...Türk kahvesi yaparken nelere dikkat edilmeli? Bol köpüklü kahvenin sırrı nedir? Türk kahvesi neden soğuk su ile yapılmalı? Bütün sorularınızın cevapları burada...
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