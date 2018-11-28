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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
28.11.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

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Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Kahve dünyanın neredeyse her yerinde tüketilen en evrensel içeceklerin başında geliyor. Türkiye’de de son dönemde üçüncü dalga kahvecilerin de artışıyla ciddi bir kahve kültürü yerleşti. Ancak kahve denildiğinde hala hepimizin aklına ilk önce mis kokulu, bol köpüklü Türk kahvesi geliyor. Peki bu benzersiz lezzet nasıl yapılır? İşte herkesin beğenisini kazanacak bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları…

Türk kahvesinin köpüklü ve lezzetli olması için uyulması gereken ilk kural taze kahve kullanmak. Eğer imkanınız varsa taze çekilmiş kahve kullanın, yoksa paketi yeni açılmış kahve tercih edin. Ne kadar marifetli olursanız olun, bayat kahveyle iyi bir sonuç alamazsınız.

Eğer paketini açtığınız kahveyi hemen tüketemeyecekseniz saklama koşullarına çok dikkat edin. Türk kahvesi kokusuz, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Uygun şartlarda saklanmayan kahvenin kokusu ve tadı değişmeye başlar.

Türk kahvesi yaparken kullandığınız su da kahveniz kadar önemlidir. Kireçsiz, klorsuz tatlı su ile kahveden daha iyi sonuç alırsınız. Suyunuzun soğuk olması da önemlidir. Soğuk suyla yapılan kahve daha iyi köpürür.

Kahve-su oranı da çok önemlidir. 1 fincan kahve için cezveye 2 çay kaşığı Türk kahvesi koymalısınız. Kahvenin suyunu da fincanla ölçerek koymanız hata yapmanızı önler. Ancak suyu koyarken fincanları ağzına kadar doldurmayın; kahve piştiğinde telve ve köpüğün fincanınızın bir kısmını dolduracağını unutmayın. Şeker oranını ise tercihe göre ayarlayın. Ancak genel olarak sade kahveye hiç şeker atılmazken, az şekerli kahveye yarım, orta şekerli kahveye 1, şekerli kahveye ise 2 küp şeker atılır.

Türk kahvesi tarifi
Türk kahvesi tarifi

Hayalinizdeki kahveyi yapabilmenizin bir diğer kuralı da iyice karıştırmaktır. Kahve, su ve tercihinize göre şekeri cezveye ekledikten sonra 30 saniye kadar karıştırıp iyice homojenleşmesini sağlayın. Unutmayın, kahveyi ateşe koyduktan sonra bir daha karıştırmayacaksınız.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da kahvenizi kısık ateşte pişirmek. Zira yüksek ateş kahvenin hemen kabarıp taşmasına neden olur.

Türk kahvesine coğrafi işaret tescil başvurusu
Türk kahvesine coğrafi işaret tescil başvurusu

Cezvenizi ocakta tutma süreniz de önemi. Cezveyi ocaktan almak için kahvenin tamamen kabarmasını beklemeyin. Hafifçe kabarıp üzeri köpüklendiğinde bu köpüğü fincanlara bölüştürüp cezveyi yeniden ocağa koyarak kahvenizi pişirmeye devam edin.

Köpüğü ve kahveyi fincanlara bölüştürürken yavaş yavaş ve fincanın kenarından dökmeye dikkat etmelisiniz. Bir anda ve fincanın ortasına doğru dökülen kahve, köpüğün dağılıp sönmesine neden olur.

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