Turistlerin vazgeçilmezi Osmanlı saray mutfağı yemeği 'mutancana'

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon, 2,5 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim’in ise yönettiği Trabzon’a gelen yerli ve yabancı turistler, padişahların sofralarında yer alan yemekleri tadıyor.

Kentte bazı işletmeciler, artan ilgi üzerine ziyaretçilere, saray mutfağı yemeklerini sunuyor. Turistler, en çok 15’inci ve 16’ncı yüzyıl Osmanlı saray mutfağında görülen, saray ziyafetlerinde sunulan ve Fatih Sultan Mehmet’in de sevdiği et, bal, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımından yapılan ‘mutancana’yı tercih ediyor. ‘Mutancana’, özellikle Arap turistler tarafından tercih ediliyor.

AYVAZOĞLU: LEZZETLER MERAK EDİLİYOR



Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Osmanlı döneminde padişahlara ev sahipliği yapan Trabzon’un doğal güzelliklerinin yanı sıra padişahların sofralarını süsleyen lezzetlerinin de merak edildiğini söyledi. Ayvazoğlu, "Trabzon bir medeniyet bir kültür şehri. Dolayısı ile bütün bileşenleri ile şehrimiz turizm aktivitesinin yoğun olarak yaşandığı bir yer. Doğal güzelliklerimiz, tarihimiz var. Bunun yanında gastronomimiz ve kendimize has yemek kültürümüzde zengin. Osmanlı mutfağında pişirilen yemeklere, Trabzon ev sahipliği yapıyor. Osmanlının geçmişte sahip olduğu bu kültürünü bugün de yaşatıp geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. Trabzon turizmini bu şekilde hem çeşitlendiriyoruz, hem de turizme katkı sağlıyoruz. Turizm, şehrin en önemli geçim kaynağı. Doğal güzellikler, tarih ve gastronomi anlamında büyük bir zenginliğe sahibiz. İnsanlar artık doğal güzelliklerin yanı sıra Osmanlı mutfağında padişahların yediği yemekleri tatmak için de şehri ziyaret ediyorlar. İlerleyen zamanlarda bir gastronomi festivali ile adımızı daha da duyurmak istiyoruz" dedi.







‘DİZİLER PADİŞAH YEMEKLERİNE YÖNLENDİRDİ’



Osmanlı dönemine ait dizilerin son dönemde ekranlara gelmesiyle turistlerin de padişah yemeklerine ilgi duymaya başladığını anlatan restoran işletmecisi Eşref Keskin, Trabzon tarihi ve doğası olarak çok zengin ve güzel bir şehir. Padişahlar şehri. Özellikle yabancı ülkelerde Osmanlı dönemine ait dizilerin yayınlanması üzerine şehre gelen turistler, bizden padişah yemeklerini talep etmeye başladı. Biz de padişahların yediği ve misafirlerine yaptırdığı lezzetleri mutfağımıza taşıdık. Genellikle padişah sofralarından eksik olmayan et, bal, badem, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımından yapılan mutancana adı verilen yemeği istiyorlar. Sadece bir yemek tercihleri olmuyor. Osmanlı mutfağında olan bütün yemeklerden tadımlık masalarına yaptırıyorlar diye konuştu.



MUTANCANA NASIL YAPILIR?



Kuzunun kaval kemiğinden et suyu alınır. 1 kuzu kaval kemiği, 2 litre su, bir baş soğan, 1 havuç, 2 defne yaprağı, 1 tutam tane karabiber, yaklaşık 2 saat kaynatılır. Hazırlanan et suyu süzülür ve kenara ayrılır. Kuşbaşı doğranan kuzu budu, derin bir tencereye alınır. Orta ateşte suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişirilir. Tereyağı, arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edilir. 2 dakika sonra hazırlanıp süzülen et suyu ilave edilir. Un hariç, sırası ile badem, incir, kayısı, kırmızı üzüm, kırmızı erik ve balı ilave edilir. Son olarak un eklenir ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirilir. Yemek ateşten alınıp 10 dakika kadar demlenmeye bırakıldıktan sonra servis yapılır.