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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.12.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Turistlerin vazgeçilmezi Osmanlı saray mutfağı yemeği 'mutancana'

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Turistlerin vazgeçilmezi Osmanlı saray mutfağı yemeği 'mutancana'

Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim’in ise valilik yaptığı Trabzon’da bazı işletmeler, müşterilerine saray mutfağından yemekler sunuyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Fatih Sultan Mehmet’in de çok sevdiği et, bal, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımından yapılan ’mutancana’yı tercih ediyor.

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon, 2,5 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim’in ise yönettiği Trabzon’a gelen yerli ve yabancı turistler, padişahların sofralarında yer alan yemekleri tadıyor.

Kentte bazı işletmeciler, artan ilgi üzerine ziyaretçilere, saray mutfağı yemeklerini sunuyor. Turistler, en çok 15’inci ve 16’ncı yüzyıl Osmanlı saray mutfağında görülen, saray ziyafetlerinde sunulan ve Fatih Sultan Mehmet’in de sevdiği et, bal, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımından yapılan ‘mutancana’yı tercih ediyor. ‘Mutancana’, özellikle Arap turistler tarafından tercih ediliyor.

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Fatihin, Kanuninin sofrasından restoran menüsüne
Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından restoran menüsüne

AYVAZOĞLU: LEZZETLER MERAK EDİLİYOR

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Osmanlı döneminde padişahlara ev sahipliği yapan Trabzon’un doğal güzelliklerinin yanı sıra padişahların sofralarını süsleyen lezzetlerinin de merak edildiğini söyledi. Ayvazoğlu, "Trabzon bir medeniyet bir kültür şehri. Dolayısı ile bütün bileşenleri ile şehrimiz turizm aktivitesinin yoğun olarak yaşandığı bir yer. Doğal güzelliklerimiz, tarihimiz var. Bunun yanında gastronomimiz ve kendimize has yemek kültürümüzde zengin. Osmanlı mutfağında pişirilen yemeklere, Trabzon ev sahipliği yapıyor. Osmanlının geçmişte sahip olduğu bu kültürünü bugün de yaşatıp geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. Trabzon turizmini bu şekilde hem çeşitlendiriyoruz, hem de turizme katkı sağlıyoruz. Turizm, şehrin en önemli geçim kaynağı. Doğal güzellikler, tarih ve gastronomi anlamında büyük bir zenginliğe sahibiz. İnsanlar artık doğal güzelliklerin yanı sıra Osmanlı mutfağında padişahların yediği yemekleri tatmak için de şehri ziyaret ediyorlar. İlerleyen zamanlarda bir gastronomi festivali ile adımızı daha da duyurmak istiyoruz" dedi.

Turistlerin vazgeçilmezi Osmanlı saray mutfağı yemeği mutancana



‘DİZİLER PADİŞAH YEMEKLERİNE YÖNLENDİRDİ’

Osmanlı dönemine ait dizilerin son dönemde ekranlara gelmesiyle turistlerin de padişah yemeklerine ilgi duymaya başladığını anlatan restoran işletmecisi Eşref Keskin, Trabzon tarihi ve doğası olarak çok zengin ve güzel bir şehir. Padişahlar şehri. Özellikle yabancı ülkelerde Osmanlı dönemine ait dizilerin yayınlanması üzerine şehre gelen turistler, bizden padişah yemeklerini talep etmeye başladı. Biz de padişahların yediği ve misafirlerine yaptırdığı lezzetleri mutfağımıza taşıdık. Genellikle padişah sofralarından eksik olmayan et, bal, badem, tarçın gibi değişik ürünlerin karışımından yapılan mutancana adı verilen yemeği istiyorlar. Sadece bir yemek tercihleri olmuyor. Osmanlı mutfağında olan bütün yemeklerden tadımlık masalarına yaptırıyorlar diye konuştu. 

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Kuzunun kaval kemiğinden et suyu alınır. 1 kuzu kaval kemiği, 2 litre su, bir baş soğan, 1 havuç, 2 defne yaprağı, 1 tutam tane karabiber, yaklaşık 2 saat kaynatılır. Hazırlanan et suyu süzülür ve kenara ayrılır. Kuşbaşı doğranan kuzu budu, derin bir tencereye alınır. Orta ateşte suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişirilir. Tereyağı, arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edilir. 2 dakika sonra hazırlanıp süzülen et suyu ilave edilir. Un hariç, sırası ile badem, incir, kayısı, kırmızı üzüm, kırmızı erik ve balı ilave edilir. Son olarak un eklenir ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirilir. Yemek ateşten alınıp 10 dakika kadar demlenmeye bırakıldıktan sonra servis yapılır.

Mutancana tarifi
Mutancana tarifi

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