Tavuklu mantarlı volovan tarifi

Volovan Fransız mutfağına ait nefis bir lezzet. Fransızca “vol-au-vent” diye yazılıyor ve “rüzgarda uçuşan” anlamına geliyor. İçine et, mantar, sebze ya da peynir gibi çeşit çeşit malzeme koyabileceğiniz volovanın malzemelerini ve yapılışını aşağıda sizin için listeledik. Çok beğeneceğinize eminiz, afiyet olsun…
Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 10 dakika bekleterek yumuşamalarını sağlayın.
Yuvarlak kurabiye kalıpları ya da ince ağızlı su bardaklarını kullanarak 15 adet yuvarlak kesin.
Yuvarlaklardan 5 tanesini taban olarak kullanmak için kenara ayırın.
Geri kalan 10 tanesini daha küçük bir kalıpla ya da çay bardağıyla ortası delik olacak şekilde kesin.
Yumurtanın sarısını beyazından ayırın, sarısını daha sonra kullanmak üzere kenara alın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve taban olarak ayırdığınız 5 parça milföyü tepsiye dizin.
Hamurların kenarlarına yumurta sarısı sürüp üzerine ortası delik hamurları yerleştirin. Aynı işlemi bir daha yapın. Böylece hamurdan ortası boş kaplar elde edeceksiniz.
Hamurun tabanını çatalın ucuyla delin.
Kenarlarına fırçayla yumurta sarısı sürün.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp hamurları fırına verin ve 20-25 dakika kadar pişirin.
Bu esnada volovanların iç harcını hazırlayın.
Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı ezin.
Tavukları kuşbaşı halde doğrayın.
Mantarları dilimleyin, mısırın suyunu süzün.
Limonun kabuğunu rendeleyin.
Zeytinyağını tavada kızdırın.
Önce soğanları sonra sarımsağı soteleyin.
Ardından tavukları ekleyip iyice kavurun.
Mantarları ekleyip kavurmaya devam edin.
Limon kabuğu rendesi ve mısırı da ekleyin.
Tuz ve karabiberi de ekleyip hepsini harmanlayın. (Dilerseniz kekik, pul biber gibi farklı baharatlar ilave edebilirsiniz.)
Son olarak kremasını ekleyip 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Soğuyan tavuklu harcı fırınladığınız hamur kaplarının ortalarına doldurun.
Üzerine rendelenmiş kaşar serpip peynirler eriyene kadar yeniden fırınlayın.
Ilınınca servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…