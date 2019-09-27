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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tavuklu mantarlı volovan tarifi

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Tavuklu mantarlı volovan tarifi

Volovan Fransız mutfağına ait nefis bir lezzet. Fransızca “vol-au-vent” diye yazılıyor ve “rüzgarda uçuşan” anlamına geliyor. İçine et, mantar, sebze ya da peynir gibi çeşit çeşit malzeme koyabileceğiniz volovanın malzemelerini ve yapılışını aşağıda sizin için listeledik. Çok beğeneceğinize eminiz, afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 15 adet milföy hamuru
  • 1 yumurta
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 200 gram mantar
  • 500 gram tavuk göğüs
  • 1 adet limonun kabuğu
  • Yarım su bardağı konserve mısır
  • 1 kutu krema
  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 10 dakika bekleterek yumuşamalarını sağlayın.

Yuvarlak kurabiye kalıpları ya da ince ağızlı su bardaklarını kullanarak 15 adet yuvarlak kesin.

Yuvarlaklardan 5 tanesini taban olarak kullanmak için kenara ayırın.

Geri kalan 10 tanesini daha küçük bir kalıpla ya da çay bardağıyla ortası delik olacak şekilde kesin.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırın, sarısını daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve taban olarak ayırdığınız 5 parça milföyü tepsiye dizin.

Hamurların kenarlarına yumurta sarısı sürüp üzerine ortası delik hamurları yerleştirin. Aynı işlemi bir daha yapın. Böylece hamurdan ortası boş kaplar elde edeceksiniz.

Hamurun tabanını çatalın ucuyla delin.

Kenarlarına fırçayla yumurta sarısı sürün.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp hamurları fırına verin ve 20-25 dakika kadar pişirin.

Bu esnada volovanların iç harcını hazırlayın.

Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı ezin.

Tavukları kuşbaşı halde doğrayın.

Mantarları dilimleyin, mısırın suyunu süzün.

Limonun kabuğunu rendeleyin.

Zeytinyağını tavada kızdırın.

Önce soğanları sonra sarımsağı soteleyin.

Ardından tavukları ekleyip iyice kavurun.

Mantarları ekleyip kavurmaya devam edin.

Limon kabuğu rendesi ve mısırı da ekleyin.

Tuz ve karabiberi de ekleyip hepsini harmanlayın. (Dilerseniz kekik, pul biber gibi farklı baharatlar ilave edebilirsiniz.)

Son olarak kremasını ekleyip 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan tavuklu harcı fırınladığınız hamur kaplarının ortalarına doldurun.

Üzerine rendelenmiş kaşar serpip peynirler eriyene kadar yeniden fırınlayın.

Ilınınca servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: iStock
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