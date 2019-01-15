Tavuk kanat nasıl pişirilir? Fırında soslu tavuk kanat tarifi
Mangal denilince ilk akla gelen etlerden biri de tavuk kanadı oluyor ancak her zaman mangal yakmak mümkün olmuyor. Peki, ev ortamında tavuk kanadı nasıl pişirilir. İşte, fırında soslu tavuk kanat tarifi
FIRINDA SOSLU TAVUK KANAT
Yarım kilo tavuk kanat
4 adet iri patates
2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı Su
1 çay kaşığı Kimyon
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı Kekik
1 çay kaşığı Nane
1 çay kaşığı Pulbiber
2 çay kaşığı Tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
FIRINDA SOSLU TAVUK KANAT NASIL YAPILIR?
Tavuk kanatları güzelce yıkanır. Baharat, 1 yemek kaşığı salça ve tuz eklenip iyice harmanlanır.
Patatesler elma dilim şeklinde doğranır. Tavuk ve patates birlikte karıştırılıp tepsiye yayılır.
Dilimlenmiş soğanlarda ilave edildikten sonra üzerine salça sosu eklenip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.
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