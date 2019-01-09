Fırında nohutlu mercimekli tavuk nasıl yapılır?
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için farklı bir önerimiz var: Fırında nohutlu mercimekli tavuk. Mevsim sebzeleri, mercimek ve tavuğu aynı tepside buluşturan fırında nohutlu mercimekli tavuk yemeğini, tek başına ana yemek olarak sunabilirsiniz. Peki, fırında nohutlu mercimekli tavuk nasıl yapılır?
FIRINDA NOHUTLU MERCİMEKLİ TAVUK MALZEMELERİ
4 adet kemiksiz tavuk but
2 adet orta boy patates
1 adet orta boy kereviz
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
1 çay bardağı haşlanmış mercimek
1 çay bardağı haşlanmış nohut
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
FIRINDA NOHUTLU MERCİMEKLİ TAVUK NASIL YAPILIR?
Soğanı piyazlık doğrayın. Sarımsağı soyup kıyın. Patatesleri ve kerevizi soyup elma dilimi (boyuna 6 parça) kesin.
Fırın poşetine tavukları alın üzerine zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Kalan tüm malzemeyi ilave ederek elinizle poşetin içinde karıştırın.
Fırını 200 dereceye ayarlayın, fırın poşetini tepsiye alıp bıçak yardımıyla üzerine 2-3 delik açın. Tavukları yaklaşık 30-35 dakika fırınlayın.
Fırından almadan önce bir bıçak yardımıyla tavukları kontrol edin. Bıçak kolayca batıyorsa fırından alıp servis yapın.
TAVUK PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU
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