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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
09.01.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Fırında nohutlu mercimekli tavuk nasıl yapılır?

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Fırında nohutlu mercimekli tavuk nasıl yapılır?

Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için farklı bir önerimiz var: Fırında nohutlu mercimekli tavuk. Mevsim sebzeleri, mercimek ve tavuğu aynı tepside buluşturan fırında nohutlu mercimekli tavuk yemeğini, tek başına ana yemek olarak sunabilirsiniz. Peki, fırında nohutlu mercimekli tavuk nasıl yapılır?

FIRINDA NOHUTLU MERCİMEKLİ TAVUK MALZEMELERİ

4 adet kemiksiz tavuk but
2 adet orta boy patates
1 adet orta boy kereviz
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
1 çay bardağı haşlanmış mercimek
1 çay bardağı haşlanmış nohut
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz

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FIRINDA NOHUTLU MERCİMEKLİ TAVUK NASIL YAPILIR?

Soğanı piyazlık doğrayın. Sarımsağı soyup kıyın. Patatesleri ve kerevizi soyup elma dilimi (boyuna 6 parça) kesin.

Fırın poşetine tavukları alın üzerine zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Kalan tüm malzemeyi ilave ederek elinizle poşetin içinde karıştırın.

Fırını 200 dereceye ayarlayın, fırın poşetini tepsiye alıp bıçak yardımıyla üzerine 2-3 delik açın. Tavukları yaklaşık 30-35 dakika fırınlayın.

Fırından almadan önce bir bıçak yardımıyla tavukları kontrol edin. Bıçak kolayca batıyorsa fırından alıp servis yapın.

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