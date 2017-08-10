Tatlı krizinde koşulacak en iyi 4 waffle mekânı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kaynak: Doğan Burda
10.08.2017 - 15:23, Son Güncelleme:

Tatlı krizinde koşulacak en iyi 4 waffle mekânı

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Tatlı krizinde koşulacak en iyi 4 waffle mekânı

Yazın hızına yetişebilmek için enerji lazım. Enerji için ise tatlı bir şeyler. Yaz akşamlarının, bitmeyen arkadaş sohbetlerinin ve gözü dönmüşlüğün en güzel çözümü waffle, tüm bu ihtiyaçlara cevap veriyor. İşte İstanbul’un en iyi 4 waffle mekânı…

Tatlı krizinde koşulacak en iyi 4 waffle mekânı

Kemal Usta Waffles

Kemal Usta’yı bu listenin en üstüne koymak konusunda herhangi bir soru işaretimiz yok. Kadıköy gecelerinin son durağı bazen ise ilk durağı şüphesiz Kemal Usta’dır. Kendisi usta unvanını sonuna kadar hak eder ve waffle’ının lezzeti anılarda bile insanın ağzını sulandıracak cinstendir.

Adres: Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, No:180/B, Kadıköy

Tatlı krizinde koşulacak en iyi 4 waffle mekânı

Ab’bas Waffle

Küçücük fıçıcık bir dükkânda dünyanın en güzel lezzeti saklı. Evet, hepimiz Bebek’in gözbebeklerinden biri olan Ab’bas’ı biliyoruz. Bilmeyen de hemen öğrensin lütfen. Yaz ya da kış fark etmeden tatlı bir şey için aklınıza ilk gelen yerlerden biri olacak.

Adres: Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, No:46/C, Beşiktaş

Tatlı krizinde koşulacak en iyi 4 waffle mekânı

Ortaköy Waffle

Boğaz havası aldınız ve hafiften mideniz kazınmaya başladı. Ama öyle bir şey değil de böyle tatlı bir şeyler istiyorsunuz. O halde Ortaköy Waffle’a uğramak için tam zamanı. Bol malzemeli çeşit çeşit meyvenin dişlerinizin arasında dans ettiğini düşünün. Şimdi hemen mi gitsek?

Adres: Mecidiye Mahallesi, Mecidiye Köprüsü Sokak, No:1/13, Beşiktaş

Tatlı krizinde koşulacak en iyi 4 waffle mekânı

WaffleStop

WaffleStop’un en büyük farkı hazırladıkları waffle’da şeker ve yağ kullanmamaları. Bu nedenle hunharca yerken yanında hissettiğiniz suçluluk duygusu bir nebze olsun azalıyor. İstediğiniz kadar çikolata koyabiliyor taze meyvelerle kendi waffle’ınızı kendiniz hazırlıyor ve isterseniz tabakta isterseniz ise elde hemen mideye indirebiliyorsunuz. Bu lezzetli waffle’ın yanına dilerseniz dondurma da ekleyebiliyorsunuz. Eğer İstanbul’da değilseniz dert etmeyin çünkü tüm Türkiye’de 25 şubesi bulunuyor.

Adres: Tepecik Yolu Akgören Sokak, Akün Apt. No:3/3 Etiler

 

Minnoş Tatlısı | Yamii

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