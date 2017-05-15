Tatilcilerin düşü: Yol üzeri lezzetler
Uzun yolculukların kurtarıcısı yol üzerindeki yemek mekanları özellikle uzun süren bayram seyahatlerini ve tatil dönüşlerini daha çekilir kılıyor. Bazıları lezzetleriyle en iyi gurme restoranlara taş çıkarıyor.
Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde kara yoluyla yolculuk yapanlar için yol üzerinde pek çok lezzet durağı bulunuyor. Anayolda yer alan bu mekanlar, yıllardır korudukları kalite ve istikrarla pek çok tatilcinin gözde durakları arasında. Bahçesi, terası, şelalesi ve açık yerleri olan bu mekanlar tatilcilerin yol yorgunluğunu atarak ziyafet çektikleri yerlerin başında geliyor.
1. KOKOREÇÇİ ASIM USTA - İZMİR
Çamdibi mevkiinde yer alan Kokoreççi Asım Usta, İzmir'e gidenlerin uğrak yerleri arasında. Şişe dizili kokoreçleri her daim taze bulmak mümkün. Ekmek arası kokoreç ziyafeti çekmek isteyenler mutlaka Asım Usta'ya uğruyor.
2. CUMHUR KAPTAN - URLA
Urla'ya yolu düşenlerin es geçmeyeceği bir balık restoranı olan Cumhur Kaptan'ın yeri, denize sıfır konumu ve muhteşem lezzetteki balıkları ile pek çok kişinin tercihlerinin başında geliyor. Mevsimine göre çıkan balıklar usta bir teknikle pişirilerek müşterilere servis ediliyor.
3. KASAP MEHMET ZENGİN'İN YERİ - ÇİNE
Aydın yolu üzerinde bulunan et lokantası, Çine köftesi ve çöp şişin en lezzetlisini bulabileceğiniz mekanların başında geliyor. 50 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet veren mekanda çöp şiş ve ayran en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Lezzeti ile öne çıkan çöp şişlerin en kötü yanı kaç tane yediğinizi bilmeden yemeye devam etmek.
4. MİKADO PİDE - AYDIN
İzmir'den Denizli yönüne giderken uğrayabileceğiniz Mikado Pide et ve peyniri kendi üretiyor. Pidelerin üzerine sıkılan turunç suyu pideye enfes bir tat veriyor. Tahinli ve kaymaklı pideler ise mekanın en favori lezzetleri arasında sayılıyor.
5. GÜLCEMAL KEBAPÇISI - MANİSA
Manisa çevresinden geçenlerin en çok uğradıkları mekanların başında gelen Gülcemal Kebapçısı, köfte ve kebap menüsü ile ilgi topluyor. En lezzetli etleri tadabileceğiniz mekanın tarihi ise Osmanlı zamanına kadar uzanıyor. Şehre gelen bir Halepli tarafından yapılan Manisa kebabı mekanın spesiyali.
6. KAVAKLIK RESTAURANT - KEŞAN
Yolunuz Keşan tarafına düştüyse nefis et yemeklerinin tadına bakmak için Kavaklık Restaurant'a uğramalısınız. Devasa bahçesinde minik havuzların ve hamakların yer aldığı mekan satır köftesiyle ünlü. Et sevmeyenler için ise mekanın kahvaltı tabağı da oldukça zengin ve lezzetli.
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