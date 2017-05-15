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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.05.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Tatilcilerin düşü: Yol üzeri lezzetler

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Tatilcilerin düşü: Yol üzeri lezzetler

Uzun yolculukların kurtarıcısı yol üzerindeki yemek mekanları özellikle uzun süren bayram seyahatlerini ve tatil dönüşlerini daha çekilir kılıyor. Bazıları lezzetleriyle en iyi gurme restoranlara taş çıkarıyor.

Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde kara yoluyla yolculuk yapanlar için yol üzerinde pek çok lezzet durağı bulunuyor. Anayolda yer alan bu mekanlar, yıllardır korudukları kalite ve istikrarla pek çok tatilcinin gözde durakları arasında. Bahçesi, terası, şelalesi ve açık yerleri olan bu mekanlar tatilcilerin yol yorgunluğunu atarak ziyafet çektikleri yerlerin başında geliyor.

Tatilcilerin düşü: Yol üzeri lezzetler

1. KOKOREÇÇİ ASIM USTA - İZMİR

Çamdibi mevkiinde yer alan Kokoreççi Asım Usta, İzmir'e gidenlerin uğrak yerleri arasında. Şişe dizili kokoreçleri her daim taze bulmak mümkün. Ekmek arası kokoreç ziyafeti çekmek isteyenler mutlaka Asım Usta'ya uğruyor.

2. CUMHUR KAPTAN - URLA

Urla'ya yolu düşenlerin es geçmeyeceği bir balık restoranı olan Cumhur Kaptan'ın yeri, denize sıfır konumu ve muhteşem lezzetteki balıkları ile pek çok kişinin tercihlerinin başında geliyor. Mevsimine göre çıkan balıklar usta bir teknikle pişirilerek müşterilere servis ediliyor.

3. KASAP MEHMET ZENGİN'İN YERİ - ÇİNE

Aydın yolu üzerinde bulunan et lokantası, Çine köftesi ve çöp şişin en lezzetlisini bulabileceğiniz mekanların başında geliyor. 50 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet veren mekanda çöp şiş ve ayran en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Lezzeti ile öne çıkan çöp şişlerin en kötü yanı kaç tane yediğinizi bilmeden yemeye devam etmek.

4. MİKADO PİDE - AYDIN

İzmir'den Denizli yönüne giderken uğrayabileceğiniz Mikado Pide et ve peyniri kendi üretiyor. Pidelerin üzerine sıkılan turunç suyu pideye enfes bir tat veriyor. Tahinli ve kaymaklı pideler ise mekanın en favori lezzetleri arasında sayılıyor.

Tatilcilerin düşü: Yol üzeri lezzetler

5. GÜLCEMAL KEBAPÇISI - MANİSA

Manisa çevresinden geçenlerin en çok uğradıkları mekanların başında gelen Gülcemal Kebapçısı, köfte ve kebap menüsü ile ilgi topluyor. En lezzetli etleri tadabileceğiniz mekanın tarihi ise Osmanlı zamanına kadar uzanıyor. Şehre gelen bir Halepli tarafından yapılan Manisa kebabı mekanın spesiyali.

6. KAVAKLIK RESTAURANT - KEŞAN

Yolunuz Keşan tarafına düştüyse nefis et yemeklerinin tadına bakmak için Kavaklık Restaurant'a uğramalısınız. Devasa bahçesinde minik havuzların ve hamakların yer aldığı mekan satır köftesiyle ünlü. Et sevmeyenler için ise mekanın kahvaltı tabağı da oldukça zengin ve lezzetli.

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