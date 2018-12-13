Tapas nedir, nasıl yapılır?
Tapas İspanyol mutfağının en tanınmış lezzetlerinin başında geliyor. Aslında tapas tek başına bir yemek değil, birçok atıştırmalığın genel adıdır. İspanya’da geç saatlerde akşam yemeği niyetine yenen tapas’ı siz de yapabilirsiniz. Peki tapas nasıl yapılır?
Tapas kelimesinin kökünde İspanyolca “üzerini kapatmak” fiili yer alıyor. Bununla ilgili iki açıklama mevcut. Birincisi tapas yapmak için domates, zeytin, kalamar, yumurta, yenir, balık, pastırma gibi malzemelerle ekmeğin üzerinin kapatılıyor olması.
İkinci açıklamaya göre ise tapas’ın çıkış hikayesi şöyle: Zamanında İspanyollar o meşhur sofralarında saatlerce oturup sohbetler ederken, bardaklarının içine sinek, böcek düşmesin diye üzerine birer küçük tabak yerleştiriyor. Zamanla bu tabakların içine ufak atıştırmalıklar da koyulmaya başlıyor ve ortaya tapas çıkıyor.
Hikayesi ne olursa olsun, tapas hem çok lezzetli, hem de dostlarla paylaşarak yendiği için çok da keyifli bir gelenek. Tapas geleneğinin tariflerini siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz.
Bunun için ihtiyacınız olan birkaç dilim ekmek ve ekmeğin üzerine yerleştirmek istediğiniz her türlü malzeme. Sosis, sebze, peynir, balık ya da zeytinle çok basit bir biçimde tapas yapabilir, dilediğiniz soslarla tapas’larınızı lezzetlendirebilirsiniz.
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