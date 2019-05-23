Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı Sütlü Nuriye tarifi
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de 'Sütlü Nuriye' tatlısı oldu. Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı Sütlü Nuriye tarifi
Sütlü Nuriye Malzemeleri
50 yaprak baklavalık yufka
350 gr. tereyağı
4 su bardağı file ya da pirinç fındık
Şerbeti için Malzemeler
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı süt
1,5 su bardağı su
Sütlü Nuriye Tarifi
Küçük bir tencerede tereyağını eritin.
Üzerindeki ve altındaki sütlü kısmı ayırıp, bir sade yağ hazırlayın.
Dikdörtgen cam fırın kabınızın tabanını erittiğiniz tereyağıyla bir fırça yardımıyla yağlayın. Baklava yufkalarını 25 kat olacak şekilde fırın kabınızın boyutuna göre kesin.
Aralarına tereyağı sürerek fırın kabınıza dizin.
İlk 25 katı bitince her tarafına eşit olacak şekilde fındıkları serpin ve üzerini tekrar aralarını yağlayarak 25 kat daha baklava yufkası ile kaplayın.
Tatlınızı eşit kare dilimler olacak şekilde kesin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.
Not: File ya da pirinç fındık bulamazsanız bütün fındığı da ince ince kıyabilirsiniz.
Şerbeti için;
Bir tencereye su ve toz şekeri ilave edin, şeker eriyene kadar karıştırıp, kaynatın.
Kaynayan şerbetinizin üzerine sütü ilave edin ve ocaktan almadan hafif karıştırın.
Sütlü Nuriye fırından çıkınca sıcak tatlıya ılık olan şerbetini verin ve tatlınız soğuyunca servis edin.
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