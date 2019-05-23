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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı Sütlü Nuriye tarifi

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Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı Sütlü Nuriye tarifi

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de 'Sütlü Nuriye' tatlısı oldu. Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı Sütlü Nuriye tarifi

Sütlü Nuriye Malzemeleri

50 yaprak baklavalık yufka
350 gr. tereyağı
4 su bardağı file ya da pirinç fındık
Şerbeti için Malzemeler
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı süt
1,5 su bardağı su

Sütlü Nuriye Tarifi

Küçük bir tencerede tereyağını eritin.
Üzerindeki ve altındaki sütlü kısmı ayırıp, bir sade yağ hazırlayın.
Dikdörtgen cam fırın kabınızın tabanını erittiğiniz tereyağıyla bir fırça yardımıyla yağlayın. Baklava yufkalarını 25 kat olacak şekilde fırın kabınızın boyutuna göre kesin.
Aralarına tereyağı sürerek fırın kabınıza dizin.
İlk 25 katı bitince her tarafına eşit olacak şekilde fındıkları serpin ve üzerini tekrar aralarını yağlayarak 25 kat daha baklava yufkası ile kaplayın.
Tatlınızı eşit kare dilimler olacak şekilde kesin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.

Not: File ya da pirinç fındık bulamazsanız bütün fındığı da ince ince kıyabilirsiniz.

Şerbeti için;

Bir tencereye su ve toz şekeri ilave edin, şeker eriyene kadar karıştırıp, kaynatın.
Kaynayan şerbetinizin üzerine sütü ilave edin ve ocaktan almadan hafif karıştırın.
Sütlü Nuriye fırından çıkınca sıcak tatlıya ılık olan şerbetini verin ve tatlınız soğuyunca servis edin.

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