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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
22 Mayıs 2019 - 16:11,

İftar yemeğinize çok şık bir nokta koyacak şerbetli tatlı tarifleri

Kim ne derse desin, tatlıdan vazgeçemiyoruz. Hele ki Türk mutfağının olmazsa olmazı şerbetli tatlılara bayılıyoruz. Üstelik bu tatlıların ramazanda iftar sofralarına da çok yakıştığını düşünüyoruz. Siz de aynı fikirdeyseniz iftar menüsü için derlediğimiz şerbetli tatlı tariflerimize bir göz atın. Aralarında herkesin damak zevkine uygun bir şeyler bulunan nefis şerbetli tatlı tariflerimiz karşınızda…

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Sac arası Konya denince ilk akla gelen yöresel lezzetlerden. Özellikle şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden biri olan sac arası tatlısı evde de yapılabilir. Nasıl mı? Tabii ki Hürriyet Lezizz tarifiyle. İşte evde sac arası yapmak isteyenler için tarifimiz…

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Kadı tatlısı olarak da bilinen Hayrabolu tatlısı, Rumeli göçmenlerinin Hayrabolu’ya kazandırdığı leziz bir tatlı. Peynirle hazırlanan bu tatlıyı denemek isterseniz, enfes Hayrabolu tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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İrmikli ve şerbetli tatlı seven herkesin bayılacağı bir lezzet, cevizli hira tatlısı. Özel günlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tatlıyı denemek isterseniz, cevizli hira tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Son dönemin en dikkat çeken şerbetli tatlılarından biri hatun tatlısı. Kahramanmaraş mutfağına ait bir lezzet olan hatun tatlısı, çıtır çıtır kıvamı ve tadıyla özellikle misafir sofralarının arananlarından. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz tarifimiz aşağıda…

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Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir lezzet, Selanik tatlısı. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak olan bu soğuk şerbetli tatlıyı denemek isterseniz, leziz Selanik tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Şerbetli tatlı sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet, vezir parmağı tatlısı. Sıcacık irmikli tatlının soğuk şerbetle buluşmasıyla ortaya çıkan bu çok lezzetli ve pratik tatlıyı denemek isterseniz, vezir parmağı tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…

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Bol şerbetli bıçak tatlısına hayır diyebilecek çok fazla insan olduğunu zannetmiyoruz. Arnavut mutfağına ait olan bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, leziz bıçak tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Sütlü Nuriye tatlısı tadına bakan herkesi kendine hayran bırakıyor. Kırk kat hamurun tek tek açılarak hazırlanıyor ve sıcak şerbetin dökülmesiyle lezzetine lezzet katılıyor. Bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, sütlü Nuriye tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Üç kaşık tatlısı adını, kullanılan malzemelerinin ölçüsünden alıyor. Hem lezzeti hem de adıyla çok ilgi gören üç kaşık tatlısını denemek isterseniz, enfes üç kaşık tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Karakuş tatlısı önce kızartılarak daha sonra da soğuk şerbete batırılarak hazırlanıyor. Adana’ya ait olan bu tatlıyı hazırlamak biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmuyor. Karakuş tatlısını denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

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Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir tatlı, Hintpare. Şekerparenin Hindistan cevizli kardeşi diyebileceğimiz bu bol şerbetli tatlıyı hazırlamak oldukça pratik. Hintpare tatlısını denemek isterseniz, leziz Hintpare tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…

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Soğan halkası nasıl yapılır? İşte soğan halkası tarifi

Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları, en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle burgercilerde çok sık karşımıza çıkan soğan halkalarını, dondurulmuş halde alıp kızartabileceğiniz gibi kendi soğan halkanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Birkaç temel malzemeyle yapabileceğiniz soğan halkaları, ev partilerinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte soğan halkalarının yapılışı ve püf noktaları…

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Elma sirkesi nasıl yapılır? Sağlık deposu elma sirkesi tarifi

Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdelerinin başında fermente gıdalar geliyor. Mayalanma olarak da Türkçeleştirebileceğimiz fermantasyon geçirmiş gıdalar arasında günlük beslenmemize katılması en kolay olanlardan biri de sirke, özellikle de elma sirkesi. Ancak marketten aldığımız sirkeler ne yazık ki doğal değil. Dolayısıyla sağlığa faydaları da çok sınırlı. Eğer sirkeden gerçekten faydalanmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en doğru şey kendi sirkenizi yapmak. Peki bu nasıl olacak? Bu içeriğimizde “Evde elma sirkesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını vermeye çalıştık. Ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. İşte evde elma sirkesi tarifi…

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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