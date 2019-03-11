Sütlü çay, İngilizlerin geleneksel içeceğidir. İlk duyuşta “Çayla süt olur mu?” tepkisine neden olsa da aslında gayet lezzetlidir. Kakule baharatının da tatlandırdığı sütlü çayı içerken kendinizi İngiliz kraiyet ailesinin bir parçası gibi hissetmemeniz için hiçbir neden yok. İşte sütlü çay tarifi…
Sütü büyük bir cezveye alıp ısıtın.
Çayı içine eklediğiniz kakule taneleriyle birlikte demleyin.
1 su bardağı çayı süte ilave edip karıştırın.
Son olarak içine tuzu ve arzu ederseniz şekeri ilave edip servis edebilirsiniz.