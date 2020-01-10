Sütlü brokoli çorbası tarifi

Brokoliyi ufak parçalara ayırıp 4-5 dakika kadar haşlayın.

Suyunu süzdüğünüz brokolileri kenara alın.

Diğer yanda soğanı yemeklik doğrayın ve havuçları rendeleyin.

Tereyağını ve sıvı yağı tavada kızdırıp doğradığınız soğanları yağda kavurun.

Rendelediğiniz havuçları da ilave edin ve yumuşayana kadar tavada çevirin.

Yemeklik doğradığınız sarımsakları da tencereye ekleyip biraz daha kavurun.

Unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Suyu ve tavuk suyunu ilave edip karıştırarak pişirin.

Çorbanın kaynamaya başladığı noktada haşladığınız brokolileri ekleyin.

4-5 dakika karıştırarak pişirdikten sonra sütü de ilave edin ve bir 5 dakika daha pişirin.

Son olarak tuzunu ve karabiberini de ilave edin ve bir taşım daha kaynatıp altını kapatın.

Çorbayı sıcakken el blender’ıyla pürüzsüz bir hale getirin.

Ardından dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…