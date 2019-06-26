Sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi ve malzemeleri
Çikolatalı tatlıların başında gelen sufle, tatlı krizi yaşayanlar için vazgeçilmez lezzetler arasında yer tutuyor. Fransa kökenli olan sufle son zamanlarda popüler olduktan sonra, ev hanımları da evde bu tatlıyı denemek için araştırmalarını yapmaya başladı. Yapım aşaması keke benze de sufle yapımının püf noktasını pişirme süresi oluşturuyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, kolay sufle tarifi ve malzemeleri.
Her yaştan kişinin severek tükettiği, özellikle çikolata seven kişilerin asla hayır diyemediği sufle, her pastahanede kolaylıkla bulunabiliyor. Fakat, dışarıdan alınan tatlıların tazeliğine güvenmeyenler, ev yapımı sufleleri tercih ediyorlar. Akışkan yapısıyla çikolata lezzetine doyuran sufleyi yapmak aslında çok kolay. İşte, çikolatalı sufle yapmanın püf noktaları.
MALZEMELER
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
170 gr bitter çikolata
2 yemek kaşığı un
1 tutam tuz
110 gr tereyağı
Süslemek için pudra şekeri ve çilek
YAPILIŞI
İlk olarak, Tereyağı ve küp şeklinde kesilmiş bitter çikolatayı, kısık ateşte benmari usulü eritin. Eridikten sonra soğuması için 2 dakika kadar bekletin. Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirerek beklemeye bırakın. Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın. Daha sonra karışıma unu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin. Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.
200 derece ısınmış fırında yaklaşık olarak 10-15 dakika civarı pişirin. Oda sıcaklığında 2 dakika beklettikten sonra ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Pudra şekeri ve çilekle ile süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun...