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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
26.06.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

Sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi ve malzemeleri

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Sufle nasıl yapılır? İşte sufle tarifi ve malzemeleri

Çikolatalı tatlıların başında gelen sufle, tatlı krizi yaşayanlar için vazgeçilmez lezzetler arasında yer tutuyor. Fransa kökenli olan sufle son zamanlarda popüler olduktan sonra, ev hanımları da evde bu tatlıyı denemek için araştırmalarını yapmaya başladı. Yapım aşaması keke benze de sufle yapımının püf noktasını pişirme süresi oluşturuyor. Peki, sufle nasıl yapılır? Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, kolay sufle tarifi ve malzemeleri.

Her yaştan kişinin severek tükettiği, özellikle çikolata seven kişilerin asla hayır diyemediği sufle, her pastahanede kolaylıkla bulunabiliyor. Fakat, dışarıdan alınan tatlıların tazeliğine güvenmeyenler, ev yapımı sufleleri tercih ediyorlar. Akışkan yapısıyla çikolata lezzetine doyuran sufleyi yapmak aslında çok kolay. İşte, çikolatalı sufle yapmanın püf noktaları.

MALZEMELER

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

170 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı un

1 tutam tuz

110 gr tereyağı
Süslemek için pudra şekeri ve çilek

YAPILIŞI

İlk olarak, Tereyağı ve küp şeklinde kesilmiş bitter çikolatayı, kısık ateşte benmari usulü eritin. Eridikten sonra soğuması için 2 dakika kadar bekletin. Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirerek beklemeye bırakın. Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın. Daha sonra karışıma unu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin. Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.

200 derece ısınmış fırında yaklaşık olarak 10-15 dakika civarı pişirin. Oda sıcaklığında 2 dakika beklettikten sonra ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Pudra şekeri ve çilekle ile süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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