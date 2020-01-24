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Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:08,
Su kefiri tarifi
Kefir, en güçlü probiyotik kaynaklarından biri. Genellikle kefir denildiğinde akla süt gelir ama bu kefir su, şeker ve meyve taneleriyle hazırlanıyor. Suyun mayalanmasıyla elde edilen su kefirini denemek isterseniz, sizin için tarifini araştırdık. İşte, su kefirinin yapılışı...
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 1 litre su
- 1/4 su bardağı şeker
- 1/4 su bardağı kefir tanesi
- 1 adet kuru incir veya gün kurusu kayısı
- Yarım limon
Hazırlanışı
Şeker ve kefir tanelerini cam kavanoza yerleştirin.
Üzerine dilimlenmiş limonu ve meyveyi ekleyin.
Ardından oda sıcaklığındaki suyu ilave edin ve ağzını bir streç filmle kapatın.
Son olarak kavanozu güneş görmeyen, ılık bir yerde bekletin.
36 veya 48 saat içinde kefiriniz hazır olacaktır.
Afiyet olsun...