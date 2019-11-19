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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soslu dana incik tarifi

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Soslu dana incik tarifi

Dananın ince uzun baldır kemiğinin etrafında yer alan yumuşacık bir et olan incik, özellikle sebzelerle pişirildiğinde nefis bir yemeğe dönüşüyor. Sizin için yoğurtlu ve yumurtalı terbiyesiyle nefis bir dana incik tarifi önerimiz var. Şef Nesimi Yalçın’a ait olan bu tarif, çok doyurucu ve lezzetli bir yemek. Mutlaka denemelisiniz…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 350 gram dana incik
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • Tuz

Sos malzemeleri:

  • 1,5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yumurtanın sarısı
  • 1 çay kaşığı un

Hazırlanışı

Dana inciği haşlamaya başlamadan önce orta boy bir tencerede yaklaşık 1 litre suyu kaynatın.

Kaynayan suya dana inciği ekleyin ve bu işlem sırasında tencerenizin kapağını açmayın, suyunu çekmeye yakın çatal yardımı ile kontrol ettiğiniz etin yumuşamadığını düşünürseniz bir miktar daha sıcak su ekleyerek kaynamaya bırakın.

Ayrı bir tencerede 1 yemek kaşığı yağ, yarım soğan ve bir diş sarımsağı ince ince doğranarak kavurun.

Malzemeler güzelce kavrulduktan sonra diğer tencerede kanını bırakmaya başlayan dana inciği alarak karışıma ekleyin.

Et suyunu çekmeye başladıktan sonra bir miktar sıcak su ekleyin.

Et pişmeye başladıkça kemiğinden ayrılarak daha yumuşak bir hale gelir. Bu aşamada tencereye iri iri doğranmış havuç ve patates ile yarım litre sıcak su ve damak tadınıza göre tuz ilave edin ve haşlanmaya bırakın.

Tencerenizi ateşten kaldırmadan önce son aşamada ekleyeceğiniz sos için 1,5 yemek kaşığı yoğurdu boş bir kapta iyice çırpın.

Ardından 1 yumurta sarısını ve 1 çay kaşığı unu ekleyin, malzemelerin birbirine karışması için iyice çırpın.

Son olarak sosun akışkan bir kıvam alması için 2 yemek kaşığı su ilave edin.

Yaklaşık 1 saat boyunca haşladığınız et ve diğer malzemelere sosu ilave ederek karıştırın ve çok kısa bir süre pişirdikten sonra yemeğiniz sunuma hazırdır.

Dana inciği dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ile çukur bir tabakta servis edebilirsiniz.

 

 

Fotoğraf: iStock
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