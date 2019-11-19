Soslu dana incik tarifi

Dananın ince uzun baldır kemiğinin etrafında yer alan yumuşacık bir et olan incik, özellikle sebzelerle pişirildiğinde nefis bir yemeğe dönüşüyor. Sizin için yoğurtlu ve yumurtalı terbiyesiyle nefis bir dana incik tarifi önerimiz var. Şef Nesimi Yalçın’a ait olan bu tarif, çok doyurucu ve lezzetli bir yemek. Mutlaka denemelisiniz…
Sos malzemeleri:
Dana inciği haşlamaya başlamadan önce orta boy bir tencerede yaklaşık 1 litre suyu kaynatın.
Kaynayan suya dana inciği ekleyin ve bu işlem sırasında tencerenizin kapağını açmayın, suyunu çekmeye yakın çatal yardımı ile kontrol ettiğiniz etin yumuşamadığını düşünürseniz bir miktar daha sıcak su ekleyerek kaynamaya bırakın.
Ayrı bir tencerede 1 yemek kaşığı yağ, yarım soğan ve bir diş sarımsağı ince ince doğranarak kavurun.
Malzemeler güzelce kavrulduktan sonra diğer tencerede kanını bırakmaya başlayan dana inciği alarak karışıma ekleyin.
Et suyunu çekmeye başladıktan sonra bir miktar sıcak su ekleyin.
Et pişmeye başladıkça kemiğinden ayrılarak daha yumuşak bir hale gelir. Bu aşamada tencereye iri iri doğranmış havuç ve patates ile yarım litre sıcak su ve damak tadınıza göre tuz ilave edin ve haşlanmaya bırakın.
Tencerenizi ateşten kaldırmadan önce son aşamada ekleyeceğiniz sos için 1,5 yemek kaşığı yoğurdu boş bir kapta iyice çırpın.
Ardından 1 yumurta sarısını ve 1 çay kaşığı unu ekleyin, malzemelerin birbirine karışması için iyice çırpın.
Son olarak sosun akışkan bir kıvam alması için 2 yemek kaşığı su ilave edin.
Yaklaşık 1 saat boyunca haşladığınız et ve diğer malzemelere sosu ilave ederek karıştırın ve çok kısa bir süre pişirdikten sonra yemeğiniz sunuma hazırdır.
Dana inciği dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ile çukur bir tabakta servis edebilirsiniz.