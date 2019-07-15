Şöbiyet nedir, nasıl yapılır?
Geleneksel tatlılardan biri olan şöbiyet gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle gönülleri fethediyor. Görüntüsüyle baklavayı andıran şöbiyetin farkı ise iç harcında. Peki, şöbiyet için gerekli malzemeler neler, şöbiyet nasıl yapılır?
Şöbiyet baklavaya benzer bir Türk tatlısıdır. Süt, irmik ve ayrıca fındıktan yapılan bir krema ile doldurulur. Dışında yumuşak ama kabuklu ve içi kremsidir. Şöbiyet baklavaya benzer bir Türk tatlısıdır. Süt, irmik ve ayrıca fındıktan yapılan bir krema ile doldurulur. Dışında yumuşak ama kabuklu ve içi kremsidir.
Malzemeler
• 10 adet baklavalık yufka
• Yarım paket eritilmiş tereyağıİçi için
• 1 kase toz fıstık
Muhallebisi için
• 1 su bardağı süt
• 3 kaşık irmik
• 1 paket vanilya
Şerbeti için
• 2 su bardağı su
• 2 su bardağı şeker
• Çeyrek limon suyu
Hazırlanışı
Öncelikle şerbet malzemelerini tencereye alıp kaynamaya bırakın. Muhallebisi için süt ve irmiği koyulaşana kadar pişirin en son vanilya ekleyip ocaktan alıp soğutun. Tereyağını eritin. Bir yufka alıp fırça ile üzerine tereyağı sürün.İkinci yufkayı üzerine kapatın. Bıçakla yufkayı kare kare kesin.Her birinin ortasına 1 kaşık muhallebi ve toz fıstık serpip üçgen şeklinde katlayın.Uç kısmı diğerinin altında kalacak şekilde tepsiye dizin.İyice kızarana kadar fırında pişirin. Tatlı sıcak şerbet ılık iken yavaş yavaş dökün.Şerbeti çektikten sonra fıstık ile süsleyerek servis edin.