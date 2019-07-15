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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
15.07.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Şöbiyet nedir, nasıl yapılır?

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Şöbiyet nedir, nasıl yapılır?

Geleneksel tatlılardan biri olan şöbiyet gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle gönülleri fethediyor. Görüntüsüyle baklavayı andıran şöbiyetin farkı ise iç harcında. Peki, şöbiyet için gerekli malzemeler neler, şöbiyet nasıl yapılır?

Şöbiyet baklavaya benzer bir Türk tatlısıdır. Süt, irmik ve ayrıca fındıktan yapılan bir krema ile doldurulur. Dışında yumuşak ama kabuklu ve içi kremsidir. Şöbiyet baklavaya benzer bir Türk tatlısıdır. Süt, irmik ve ayrıca fındıktan yapılan bir krema ile doldurulur. Dışında yumuşak ama kabuklu ve içi kremsidir. 

Malzemeler

• 10 adet baklavalık yufka
• Yarım paket eritilmiş tereyağıİçi için
• 1 kase toz fıstık

Muhallebisi için

• 1 su bardağı süt
• 3 kaşık irmik
• 1 paket vanilya

Şerbeti için

• 2 su bardağı su
• 2 su bardağı şeker
• Çeyrek limon suyu

Hazırlanışı

Öncelikle şerbet malzemelerini tencereye alıp kaynamaya bırakın. Muhallebisi için süt ve irmiği koyulaşana kadar pişirin en son vanilya ekleyip ocaktan alıp soğutun. Tereyağını eritin. Bir yufka alıp fırça ile üzerine tereyağı sürün.İkinci yufkayı üzerine kapatın. Bıçakla yufkayı kare kare kesin.Her birinin ortasına 1 kaşık muhallebi ve toz fıstık serpip üçgen şeklinde katlayın.Uç kısmı diğerinin altında kalacak şekilde tepsiye dizin.İyice kızarana kadar fırında pişirin. Tatlı sıcak şerbet ılık iken yavaş yavaş dökün.Şerbeti çektikten sonra fıstık ile süsleyerek servis edin.

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