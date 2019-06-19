Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yapmanın püf noktaları neler?
Kahvaltı sofralarımızın baş ucunda yer alan reçel, farklı meyvelerle ve kıvamlara Türk muftağının eşsiz lezzetleri arasında yer tutuyor. Hemen hemen her marketin raflarında bulunan reçel, evde yapılan doğal reçel gibi olmuyor. Ev hanımları yaz ayları ile beraber pazar tezgahlarına çıkan şeftaliyle beraber, şeftali reçeli ile ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yapmanın püf noktaları neler?
İncir, şeftali, ayva hatta domatese kadar ülkemizde birçok meyve ve sebzeden reçel yapılıyor. Her yaştan kişinin iştahla tükettiği şeftali reçeli tarifi de yaz ayları ile beraber araştırılmaya başlandı. İşte, lezzetli şeftali reçeli tarifi ve malzemeleri.
MALZEMELER
1 kilo şeftali
750 gram toz şeker
Yarım limon suyu
YAPILIŞI
Şeftalileri ilk olarak yıkayın ve süzgeçte süzün. İyice kuruduktan sonra kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın. Küp küp doğradığınız şeftalileri derin bir kaba boşaltın ve üzerine şekerin tamamını ilave edin.
Bu şekilde ortalama 1 saat beklettikten sonra, ocağa alarak harlı ateşte kaynatmaya başlayın. Tencerenin kapağını kapatarak 3 saat kadar meyvelerin suyunu salmasını bekleyin.