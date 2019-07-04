Şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte şeftali reçeli tarifi
Kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazlarından olan reçel, Türk mutfağında hemen hemen farklı kıvamlarda ve her meyveden hazırlanıyor. Özellikle yaz aylarının gelip meyvelerin tezgahlardaki yerini almasıyla, ev hanımları da kış mevsimi için reçel yapımlarına başladı. Yapımı en fazla araştırılan reçellerden olan şeftali reçeli tarifi de son zamanlarda merak konusu oldu. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte şeftali reçeli tarifi.
Günümüzde her marketin raflarında bulunan reçel, evde hazırlanan doğal ve organilk reçellerin yerini tutmuyor. Özellikle içinde korucuyu madde bulunan market reçelleri sağlığına dikkat eden kişiler tarafından tercih edilmiyor. Evde reçel yapmak isteyenler de bundan dolayı reçel tariflerini internette araştırıyor. İşte, yapımı kolay şeftali reçeli tarifi ve malzemeleri.
Malzemeler
1 kilogram şeftali
750 gram toz şeker
Yarım limonun suyu
Hazırlanışı
Şeftalileri ilk olarak yıkayın ve süzgeçte süzün.
İyice kuruduktan sonra kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın.
Küp küp doğradığınız şeftalileri derin bir kaba boşaltın ve üzerine şekerin tamamını ilave edin.
Bu şekilde ortalama 1 saat beklettikten sonra, ocağa alarak harlı ateşte kaynatmaya başlayın.
Tencerenin kapağını kapatarak 3 saat kadar meyvelerin suyunu salmasını bekleyin.