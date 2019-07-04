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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
04.07.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte şeftali reçeli tarifi

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Şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte şeftali reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazlarından olan reçel, Türk mutfağında hemen hemen farklı kıvamlarda ve her meyveden hazırlanıyor. Özellikle yaz aylarının gelip meyvelerin tezgahlardaki yerini almasıyla, ev hanımları da kış mevsimi için reçel yapımlarına başladı. Yapımı en fazla araştırılan reçellerden olan şeftali reçeli tarifi de son zamanlarda merak konusu oldu. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte şeftali reçeli tarifi.

Günümüzde her marketin raflarında bulunan reçel, evde hazırlanan doğal ve organilk reçellerin yerini tutmuyor. Özellikle içinde korucuyu madde bulunan market reçelleri sağlığına dikkat eden kişiler tarafından tercih edilmiyor. Evde reçel yapmak isteyenler de bundan dolayı reçel tariflerini internette araştırıyor. İşte, yapımı kolay şeftali reçeli tarifi ve malzemeleri.

Malzemeler

1 kilogram şeftali
750 gram toz şeker
Yarım limonun suyu

Hazırlanışı

Şeftalileri ilk olarak yıkayın ve süzgeçte süzün.

İyice kuruduktan sonra kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın.

Küp küp doğradığınız şeftalileri derin bir kaba boşaltın ve üzerine şekerin tamamını ilave edin.

Bu şekilde ortalama 1 saat beklettikten sonra, ocağa alarak harlı ateşte kaynatmaya başlayın.

Tencerenin kapağını kapatarak 3 saat kadar meyvelerin suyunu salmasını bekleyin.

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