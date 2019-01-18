Şalgam suyu tarifi

Şalgam suyu kış mevsiminin olmazsa olmaz içeceklerindendir. Özellikle kebabın yanında tüketilen şalgam suyunu marketten almak yerine evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Siz de “Şalgam suyu nasıl yapılır?” diye soranlardansanız, tarifimize mutlaka bir göz atın. Bayılacaksınız…
Şalgam suyu için 5 litrelik bir turşu kavanozuna ihtiyacınız var.
Öncelikle şeker, tuz ve limon tuzunu kavanoza koyun ve ılık suyla karıştırın. Bulguru temiz bir tülbetten yapacağınız bir keseye koyun, ağzını kapatıp suya atın.
Havuçları soyup ince uzun doğrayın ve suya ekleyin. Pancar turpunu da soyup iri parçalar halinde kavanoza alın. Kavanozun boşluğunu ağzına kadar suyla doldurun. 2 günde bir kapağını açarak havalandırın.
Şalgam suyunuz iki hafta sonra içilebilir.