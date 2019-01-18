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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >İçecek Tarifleri>Şalgam suyu tarifi
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Şalgam suyu tarifi

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Şalgam suyu tarifi

Şalgam suyu kış mevsiminin olmazsa olmaz içeceklerindendir. Özellikle kebabın yanında tüketilen şalgam suyunu marketten almak yerine evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Siz de “Şalgam suyu nasıl yapılır?” diye soranlardansanız, tarifimize mutlaka bir göz atın. Bayılacaksınız…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram siyah havuç
  • 1 adet pancar turpu
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Yarım su bardağı bulgur
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • 1 tatlı kaşığı kaya tuzu
  • Ilık klorsuz su

Hazırlanışı

Şalgam suyu için 5 litrelik bir turşu kavanozuna ihtiyacınız var.

Öncelikle şeker, tuz ve limon tuzunu kavanoza koyun ve ılık suyla karıştırın. Bulguru temiz bir tülbetten yapacağınız bir keseye koyun, ağzını kapatıp suya atın.

Havuçları soyup ince uzun doğrayın ve suya ekleyin. Pancar turpunu da soyup iri parçalar halinde kavanoza alın. Kavanozun boşluğunu ağzına kadar suyla doldurun. 2 günde bir kapağını açarak havalandırın.

Şalgam suyunuz iki hafta sonra içilebilir.

 

Fotoğraf: Alamy
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