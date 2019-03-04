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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
04.03.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Sac kavurma nasıl yapılır? İşte adım adım sac kavurma tarifi

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Sac kavurma nasıl yapılır? İşte adım adım sac kavurma tarifi

Sac kavurma, et yemeklerinin en bilinen ve sevilenlerinden biri. Sac üzerinde çevrilen kuşbaşı et, biber, soğan ve domatesle buluşuyor, baharatlarla lezzetini katlıyor. İşte, sac kavurma için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

SAC KAVURMA

Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
750 gram kuzu kuşbaşı
3 adet soğan
3 adet köy biberi
2 adet domates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik

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Yapılışı:

Sac tavanın içine 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyun ve kızdırın. Üzerine etleri ilave edin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız soğanları tavaya ilave edin ve karıştırın. Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin.

Sac kavurmayı yüksek ateşte pişirdiğimizden dolayı, malzemeler tavanın dibine yapışıp yanmaması için ara ara karıştırın. Biberler de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın. Baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

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