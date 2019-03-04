Sac kavurma nasıl yapılır? İşte adım adım sac kavurma tarifi
Sac kavurma, et yemeklerinin en bilinen ve sevilenlerinden biri. Sac üzerinde çevrilen kuşbaşı et, biber, soğan ve domatesle buluşuyor, baharatlarla lezzetini katlıyor. İşte, sac kavurma için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi
SAC KAVURMA
Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
750 gram kuzu kuşbaşı
3 adet soğan
3 adet köy biberi
2 adet domates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
Yapılışı:
Sac tavanın içine 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyun ve kızdırın. Üzerine etleri ilave edin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız soğanları tavaya ilave edin ve karıştırın. Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin.
Sac kavurmayı yüksek ateşte pişirdiğimizden dolayı, malzemeler tavanın dibine yapışıp yanmaması için ara ara karıştırın. Biberler de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesleri ekleyin.
Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın. Baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.
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