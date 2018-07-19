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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Fotoğraflar: Alamy
19.07.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Et ve tavuk sote yaparken lezzeti ikiye katlayacak püf noktaları

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Et ve tavuk sote yaparken lezzeti ikiye katlayacak püf noktaları

Pratik ve doyurucu lezzetlerden et ve tavuk sote bazı püf noktalarıyla çok daha lezzetli hale gelebiliyor. İşte bazı öneriler...

Yemeklerde en güzel lezzetleri et ve tavuk kullanarak yapmak mümkün. Hatta sadece sote yaparak bile lezzetli ve doyurucu bir menü çıkarılabiliyor. Ancak sote yaparken bazı püf noktalarına dikkat ederek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz.

Et Sote Yapmanın Püf Noktaları

-- Sote için alacağınız etin taze olması en önemli noktadır. Soğuk zinciri kırılmış, kokmuş ya da rengi solmuş etleri almayın. Doğruluğuna güvendiğiniz bir kasaptan canlı kırmızı olan, sağlıklı etleri satın alın.

-- Etin kesilme zamanı da önemli bir detaydır. Kesildikten hemen sonra pişirilen et sert olur, lezzetli olmaz. Etiniz yeni kesilmişse sertliğinin geçmesi için en azından 2 gün buzdolabında dinlendirdikten sonra pişirin.

-- Kanlı etleri yemek yapımında kullanmayın. Eğer et kanlı ise etin tamamının sığabileceği bir kapta tüm kanını verene dek bekletin. Emin olun çok daha lezzetli olacaktır.

-- Et sote yaparken etin lezzetini kaybetmemesi için mühürleme işlemi yapmanız şarttır. Bunun için iyice kızmış tavaya doğradığınız etleri atın. Etlerin tüm yüzleri kahverengiye döndüğünde mühürleme işlemi bitmiş olur. Bu andan itibaren ateşi orta seviyeye indirebilirsiniz.

-- Et sote yaparken etin boyutu ile soteye ilave edeceğiniz diğer malzemelerin boyutunun aynı olmasına dikkat edin. Bu sayede tüm malzemeler eşit seviyede pişecektir.

Et ve tavuk sote yaparken lezzeti ikiye katlayacak püf noktaları

Tavuk Sote Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

-- İlk olarak ette olduğu gibi tavuk sotede de kullanacağınız tavuğun tazeliğine dikkat etmelisiniz. Tarihi geçmiş tavukları, özellikle de soğuk zinciri kırılmış tavuk etlerini sakın satın almayın.

-- Tavuğun sote için tercih edilebilecek kısmı but kısmıdır. Hafif yağlı olması pişerken kurumasını önler. Kemiksiz olarak almanız işinizi kolaylaştıracaktır.

-- Ette olduğu gibi tavuk sote yaparken de tavuk etinin lezzetini kaybetmemesi için mühürleme işlemi şarttır. Her tarafının rengi döndüğünde mühürlemeyi başarıyla bitirdiniz demektir.

-- Mühürlemeden sonra orta ateşte, tencerenin kapağı kapalı şekilde tavukları iyice pişirin.

-- Tavuk sotenin ilave ettiğiniz malzemelerle beraber biraz sulu olması etin pişerken lezzetini kaybetmesini önleyecektir. Domatesler yeterince su vermediyse biraz su ekleyebilirsiniz.

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