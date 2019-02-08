Portakallı muhallebi tarifi

Kış mevsiminin lezzetli ve besleyici meyvesi portakalın nefis bir lezzet kattığı hafif bir sütlü tatlı portakallı muhallebi. Portakal soslu muhallebi olarak da bilinen bu enfes tatlıyı bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Kısa sürede yapıp sevdiklerinize ikram edebileceğiniz portakal soslu muhallebinin tarifi hemen aşağıda...
Portakal sosu için:
Portakalları yıkayın ve beyaz kısmına gelmeyecek şekilde rendeleyin.
Muhallebi için nişasta, un ve toz şekeri tencerede karıştırın.
Üzerine süt ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırmaya devam edin.
Vanilya ve labneyi de ekledikten sonra mikserle en az 10 dakika köpürene kadar çırpın.
Muhallebiyi kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın.
Portakal sosu için portakal suyunu tencereye alın.
Nişastayı bir kasede yarım çay bardağı kadar su ile erittikten sonra portakal suyuna ilave edin.
Karıştırarak kaynamasını bekleyin, 2 dakika kadar kaynadıktan sonra altını kapatın.
Muhallebilerin üzerine paylaştırın ve soğumaya bırakın.
Oda sıcaklığına gelince buzdolabında bekletip daha sonra servis edin.