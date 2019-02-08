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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Portakallı muhallebi tarifi
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Portakallı muhallebi tarifi

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Portakallı muhallebi tarifi

Kış mevsiminin lezzetli ve besleyici meyvesi portakalın nefis bir lezzet kattığı hafif bir sütlü tatlı portakallı muhallebi. Portakal soslu muhallebi olarak da bilinen bu enfes tatlıyı bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Kısa sürede yapıp sevdiklerinize ikram edebileceğiniz portakal soslu muhallebinin tarifi hemen aşağıda...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı labne
  • 2 yemek kaşığı nişasta

Portakal sosu için:

  • 2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 3 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı

Portakalları yıkayın ve beyaz kısmına gelmeyecek şekilde rendeleyin.

Muhallebi için nişasta, un ve toz şekeri tencerede karıştırın.

Üzerine süt ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırmaya devam edin.

Vanilya ve labneyi de ekledikten sonra mikserle en az 10 dakika köpürene kadar çırpın.

Muhallebiyi kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın.

Portakal sosu için portakal suyunu tencereye alın.

Nişastayı bir kasede yarım çay bardağı kadar su ile erittikten sonra portakal suyuna ilave edin.

Karıştırarak kaynamasını bekleyin, 2 dakika kadar kaynadıktan sonra altını kapatın.

Muhallebilerin üzerine paylaştırın ve soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabında bekletip daha sonra servis edin.

Fotoğraf: Alamy
portakallı muhallebi sütlü tatlı tarifleri portakal soslu muhallebi nasıl yapılır

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