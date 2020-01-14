Pirinçli tavuk çorbası tarifi
Çorbalar, özellikle de tavuk suyu çorbalar hem sağlık hem de lezzet deposu olmalarıyla sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında en üst sıralarda yer alıyorlar. Bu çorba da onlardan biri: Pirinçli tavuk çorbası. Bol limonla içtiğinizde hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelen bu çorbayı kesinlikle kaçırmayın. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz pirinçli tavuk çorbası tarifi…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 adet kalçalı but
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 adet havuç
- 8 su bardağı su
- Tuz
- Maydanoz
Terbiyesi için:
- 1 tepeleme yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- Yarım limonun suyu
- 1 kase su
Hazırlanışı
Tavuğu 8 su bardağı suda haşlayın.
Pirinçleri bol suyla yıkayın.
Tavuğu haşlama suyundan alıp pirinçleri tencereye aktarın.
Pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
Bu esnada tavukları kemiklerinden ayırıp etlerini bir çatal yardımıyla didikleyin.
Havucu rendeleyip sıvı yağda kavurun.
Bir kase suda bir yemek kaşığı un, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın.
Havuçları ve terbiyeyi çorbaya ilave edin.
Son olarak tavuk parçalarını da çorbaya ekleyip bir taşım daha kaynatın.
Tuzu ve ince doğradığınız maydanozları da çorbaya ekleyin.
Kaselere bölüştürdüğünüz çorbayı bol limon suyuyla servis edin. Afiyet olsun…