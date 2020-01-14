Pirinçli tavuk çorbası tarifi

Tavuğu 8 su bardağı suda haşlayın.

Pirinçleri bol suyla yıkayın.

Tavuğu haşlama suyundan alıp pirinçleri tencereye aktarın.

Pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Bu esnada tavukları kemiklerinden ayırıp etlerini bir çatal yardımıyla didikleyin.

Havucu rendeleyip sıvı yağda kavurun.

Bir kase suda bir yemek kaşığı un, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın.

Havuçları ve terbiyeyi çorbaya ilave edin.

Son olarak tavuk parçalarını da çorbaya ekleyip bir taşım daha kaynatın.

Tuzu ve ince doğradığınız maydanozları da çorbaya ekleyin.

Kaselere bölüştürdüğünüz çorbayı bol limon suyuyla servis edin. Afiyet olsun…