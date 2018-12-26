Pıçık tarifi

Lezzetine doyum olmayan, Diyarbakır'a ait pıçık yemeğini sizde evinizde denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda... Bulgur köftesinin Diyarbakır'a özel tarifi olarak açıklayabileceğimiz pıçık etsiz bir tarif olduğu için vejetaryenler de gönül rahatlığıyla tüketebilir.
Bulguru derin bir kaba alın. Üzerine iki bardak kaynamış su dökün. Tereyağı ve tuzu ilave ederek 15 dakika kadar bekletin.
Bekleyen bulgurların üzerine unu aralıklarla dökerek yoğurun. Yoğurma esnasında ara sıra elinizi ıslatmayı unutmayın. Karışıma fındık büyüklüğünde veya uzun, ince yuvarlaklar yaparak bulguru şekillendirin.
Tencerede su kaynatmaya başlayın. İçine tuz ilave ederek şekillendirdiğiniz bulgurları bu suya atın. 15-20 dakika sonra kalan suyu süzün.
Sarımsaklı yoğurdunu ve tereyağlı salçasını hazırlayın. Bulgur toplarını yoğurt ve salça ile buluşturun. Yemeğiniz hazır, sıcak servis edebilirsiniz.