Pıçık nedir? Pıçık nasıl yapılır?
Küçük bulgur toplarından oluşan ve bol yoğurtla servis edilen yöresel bir yemektedir. Görüntüsü mantıyı anımsatan pıçık yemeğinin yapılışı çok daha pratiktir. Peki, pıçık nasıl yapılır?
Yarım kilo köftelik bulgur
2 bardak su
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tuz
1 kg yoğurt
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı pul biber
Pıçık Nasıl Yapılır?
Derin bir kaba aldığınız bulgurun üzerine iki bardak kaynar suyu, tereyağını ve tuzu dökün. 15 dakika beklettikten sonra üzerine bir avuç un dökün ve iyice yoğurun aralıklarla eliniz ıslattıktan sonra fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Bütün bulgur bittikten sonra tencerede kaynayan tuzlu suya atın. 15 dakika sonra kalan suyu süzün servis tabağına dökün üzerine sarımsaklı yoğurdu çırpıp dökün üzerine tereyağı ile salça kızartıp süsleyin.
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