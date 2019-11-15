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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Patates çorbası tarifi
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Patates çorbası tarifi

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Patates çorbası tarifi

Çorbalar, her daim vazgeçilmez lezzetlerimizden biridir. İçimizi ısıtacak sıcacık enfes bir çorba, hazır kış ayları da kapıdayken en ihtiyaç duyulan tatlardandır. Bolu'nun yöresel mutfağından patates çorbasının da bu ihtiyacınızı karşılayacağına eminiz. Ayrıca, bu tarifin lezzeti ve vitamin deposu olması mutfağa girmek için başlıca nedenlerden. Denemek isteyenler için tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 4 çorba kaşığı yoğurt
  • 3 çorba kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Su

Üzeri için:

  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Toz kırmızı biber

Hazırlanışı

Patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

İnce ince doğradığınız soğanları ve sarımsakları tencerede kavurun.

Patatesleri de ilave edip kavurma işlemine devam edin.

Diğer taraftan terbiyesi için yoğurt, yumurta ve unu biraz su ile çırpın.

Patatesler yumuşayınca yavaş yavaş ilave edin.

Tuzunu da ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Üzerine tereyağlı ve kırmızı biberli sosu gezdirip servis edin.

Afiyet olsun...

Brokoli Çorbası | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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