Patates çorbası tarifi

Çorbalar, her daim vazgeçilmez lezzetlerimizden biridir. İçimizi ısıtacak sıcacık enfes bir çorba, hazır kış ayları da kapıdayken en ihtiyaç duyulan tatlardandır. Bolu'nun yöresel mutfağından patates çorbasının da bu ihtiyacınızı karşılayacağına eminiz. Ayrıca, bu tarifin lezzeti ve vitamin deposu olması mutfağa girmek için başlıca nedenlerden. Denemek isteyenler için tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Üzeri için:
Patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın.
İnce ince doğradığınız soğanları ve sarımsakları tencerede kavurun.
Patatesleri de ilave edip kavurma işlemine devam edin.
Diğer taraftan terbiyesi için yoğurt, yumurta ve unu biraz su ile çırpın.
Patatesler yumuşayınca yavaş yavaş ilave edin.
Tuzunu da ekleyip 5 dakika daha pişirin.
Üzerine tereyağlı ve kırmızı biberli sosu gezdirip servis edin.
Afiyet olsun...