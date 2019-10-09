Patatas bravas tarifi

İspanyolların tapas olarak bilinen meze-atıştırmalık türevi lezzetleri hepimizin malumu. Bu lezzetlerin en güzellerinden biri de adı “cesur patatesler” anlamına gelen patatas bravas. Domates sosunda servis edilen kızarmış patatesler olarak özetlenebilecek patatas bravas, sizin de vazgeçilmez parti tariflerinizden biri olacak. İşte bayılacağınız patatas bravas’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Kızartmak için:
Soğanı piyazlık doğrayın.
Sarımsakları ve acı kırmızı biberi ince ince kıyın.
Tereyağını tencerede kızdırın.
Soğan, sarımsak ve biberleri sırayla yağa ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.
Bu esnada domatesleri soyup küp küp doğrayın.
Soğanlar yumuşayınca domates, toz biber, sirke, tuz ve karabiberi de tavaya ekleyin.
Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin.
Domates sosunuzu blender’ı ile pürüzsüz hale getirin.
Patatesleri hepsi aynı boyutta olacak şekilde lokmalık küpler halinde doğrayın.
Patatesleri tuzlu suda 6-7 dakika kadar haşlayın.
Patatesleri sudan alıp kurulayın.
Zeytinyağını kavurup haşladığınız patatesleri yağda kavurun.
Patatesleri yağdan alıp domates sosuna atın.
Üzerini maydanoz yapraklarıyla ve dilerseniz mayonezle süsleyip servis edin. Afiyet olsun…