Patatas bravas tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Atıştırmalık Tarifleri>Patatas bravas tarifi
ORTA ZORLUKTA

Patatas bravas tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patatas bravas tarifi

İspanyolların tapas olarak bilinen meze-atıştırmalık türevi lezzetleri hepimizin malumu. Bu lezzetlerin en güzellerinden biri de adı “cesur patatesler” anlamına gelen patatas bravas. Domates sosunda servis edilen kızarmış patatesler olarak özetlenebilecek patatas bravas, sizin de vazgeçilmez parti tariflerinizden biri olacak. İşte bayılacağınız patatas bravas’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet kırmızı acı biber
  • 2 adet domates
  • 2 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çorba kaşığı elma sirkesi
  • 500 gram patates
  • Yeteri kadar tuz
  • Yeteri kadar karabiber
  • 5-6 dal maydanoz
  • Mayonez

Kızartmak için:

  • Zeytinyağı

Hazırlanışı

Soğanı piyazlık doğrayın.

Sarımsakları ve acı kırmızı biberi ince ince kıyın.

Tereyağını tencerede kızdırın.

Soğan, sarımsak ve biberleri sırayla yağa ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.

Bu esnada domatesleri soyup küp küp doğrayın.

Soğanlar yumuşayınca domates, toz biber, sirke, tuz ve karabiberi de tavaya ekleyin.

Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin.

Domates sosunuzu blender’ı ile pürüzsüz hale getirin.

Patatesleri hepsi aynı boyutta olacak şekilde lokmalık küpler halinde doğrayın.

Patatesleri tuzlu suda 6-7 dakika kadar haşlayın.

Patatesleri sudan alıp kurulayın.

Zeytinyağını kavurup haşladığınız patatesleri yağda kavurun.

Patatesleri yağdan alıp domates sosuna atın.

Üzerini maydanoz yapraklarıyla ve dilerseniz mayonezle süsleyip servis edin. Afiyet olsun…

Parmesanlı Mısır | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Ingimage
patatas bravas nasıl yapılır patatas bravas tarifi ispanyol lezzetleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Hamur aşı tarifi

Yumurta helvası tarifi

Nohut dürümü tarifi

Poha tarifi