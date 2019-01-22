Pasta keki (pandispanya) nasıl yapılır?
Güzel bir pasta yapmak istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey güzel bir pandispanya yani pasta keki yapmak. Ardından bu kekin arasını dilediğiniz gibi malzemelerle ve kremayla doldurabilir, üzerini isterseniz meyvelerle, isterseniz kuruyemişlerle, isterseniz de ganajla süsleyebilirsiniz. Elbette pasta kekini marketten alabilirsiniz ya da hazır pandispanya karışımlarını kullanabilirsiniz ancak hiçbir şey evde yapılmış güzel bir pasta kekinin yerini tutmaz. Peki sünger gibi yumuşacık ve dağılmayan pasta keki nasıl yapılır? İşte cevabı…
Öncelikle güzel bir pasta keki yapmak için bilmeniz gereken püf noktalarına bir göz atalım.
Süt hariç tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğundan emin olun.
Kekinizi yaparken yumurtaların sarılarını ve beyazlarını birbirinden iyice ayırdığınızdan emin olun. Çünkü bunları ayrı ayrı çırpacaksınız. Malzemeleri birbirine karıştırırken kar gibi köpüren yumurtaların köpüğünü söndürmemeye dikkat edin.
Karıştırırken spatula kullanmanız ve bu işlemi ağır ve hassas hareketlerle yapmanız köpüklerin sönmesine engel olacaktır.
Kekinizi yaparken ilk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmamanız da pasta kekinin kabarıklığı açısından kritik önem taşır.
Kekinizi sade yapabileceğiniz gibi içine kakaodan portakal kabuğuna lezzet verici başka malzemeler de ekleyebilirsiniz. Ancak kakao eklediğinizde un miktarını ona göre azaltmanız gerektiğini unutmayın.
Son olarak kekinizi pişirdikten sonra içine krema ve diğer malzemeleri ekleyip pasta yapmak için iyice soğuması gerektiğini unutmayın.
Pasta keki yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 + çeyrek su bardağı un
2 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
1/3 su bardağı ılık süt
Yarım çay kaşığı tuz
Yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayırın ve iki ayrı kapta toplayın. Sarıların üzerine toz şeker ekleyin ve çırpın. Sütü de ilave edip karıştırın.
Üzerine vanilya, un ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin. Spatula yardımıyla havalandırarak güzelce karıştırın.
Yumurta beyazlarına tuzu ekleyin ve mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla hacmi iki katına çıkana kadar karıştırın. Beyazları diğer karışıma köpüğü söndürmeden yavaşça ilave edin ve spatulayla üstten alta doğru karıştırın.
Elde ettiğiniz kek hamurunu kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında, fırının gücüne göre 35-45 dakika pişirin. Kekiniz hazır!
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