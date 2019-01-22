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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
22.01.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Pasta keki (pandispanya) nasıl yapılır?

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Pasta keki (pandispanya) nasıl yapılır?

Güzel bir pasta yapmak istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey güzel bir pandispanya yani pasta keki yapmak. Ardından bu kekin arasını dilediğiniz gibi malzemelerle ve kremayla doldurabilir, üzerini isterseniz meyvelerle, isterseniz kuruyemişlerle, isterseniz de ganajla süsleyebilirsiniz. Elbette pasta kekini marketten alabilirsiniz ya da hazır pandispanya karışımlarını kullanabilirsiniz ancak hiçbir şey evde yapılmış güzel bir pasta kekinin yerini tutmaz. Peki sünger gibi yumuşacık ve dağılmayan pasta keki nasıl yapılır? İşte cevabı…

Öncelikle güzel bir pasta keki yapmak için bilmeniz gereken püf noktalarına bir göz atalım.

Süt hariç tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğundan emin olun.

Kekinizi yaparken yumurtaların sarılarını ve beyazlarını birbirinden iyice ayırdığınızdan emin olun. Çünkü bunları ayrı ayrı çırpacaksınız. Malzemeleri birbirine karıştırırken kar gibi köpüren yumurtaların köpüğünü söndürmemeye dikkat edin.

Karıştırırken spatula kullanmanız ve bu işlemi ağır ve hassas hareketlerle yapmanız köpüklerin sönmesine engel olacaktır.

Kekinizi yaparken ilk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmamanız da pasta kekinin kabarıklığı açısından kritik önem taşır.

Ganaj tarifi
Ganaj tarifi

Kekinizi sade yapabileceğiniz gibi içine kakaodan portakal kabuğuna lezzet verici başka malzemeler de ekleyebilirsiniz. Ancak kakao eklediğinizde un miktarını ona göre azaltmanız gerektiğini unutmayın.

Son olarak kekinizi pişirdikten sonra içine krema ve diğer malzemeleri ekleyip pasta yapmak için iyice soğuması gerektiğini unutmayın.

Pasta keki yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 + çeyrek su bardağı un
2 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
1/3 su bardağı ılık süt
Yarım çay kaşığı tuz

Yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayırın ve iki ayrı kapta toplayın. Sarıların üzerine toz şeker ekleyin ve çırpın. Sütü de ilave edip karıştırın.

Karyağdı pastası tarifi
Karyağdı pastası tarifi

Üzerine vanilya, un ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin. Spatula yardımıyla havalandırarak güzelce karıştırın.

Yumurta beyazlarına tuzu ekleyin ve mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla hacmi iki katına çıkana kadar karıştırın. Beyazları diğer karışıma köpüğü söndürmeden yavaşça ilave edin ve spatulayla üstten alta doğru karıştırın.

Elde ettiğiniz kek hamurunu kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında, fırının gücüne göre 35-45 dakika pişirin. Kekiniz hazır!

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