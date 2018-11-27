Paskalya çöreği nasıl yapılır? Paskalya çöreği tarifi
Saç örgüsü şeklinde yapılan paskalya çöreği pastanelerde aşina olduğumuz lezzetlerden biri. Hem tatlı hem de tuzlu alternatifleri olan paskalya çöreğini her evde bulunan malzemelerle siz de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte, adım adım paskalya çöreği tarifi...
Pastane işi sevilen hamur işlerinin başına gelen paskalya çöreği, damakta bıraktığı tat kadar görüntüsüyle de ilgi odağı oluyor. Osmanlı toplumunda özellikle İstanbul'da Hristiyan ailelerinin, komşularına bu çörekten getirmeleri adettendi. İşte, kıyır kıyır, yumuşacık dokusuyla iştahınız kabartacak olan bir paskalya çöreği tarifi
PASKALYA ÇÖREĞİ İÇİN MALZEMELER
1 paket kuru maya
Yarım su bardağı ılık su
1 su bardağı şeker
6 yemek kaşığı tereyağı – erimiş
Yarım su bardağı süt
1 portakalın kabuğu
4 yumurta
1 paket vanilya
6 su bardağı un
1 tutam tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı su
File badem
PASKALYA ÇÖREĞİ NASIL YAPILIR?
Bir kapta 2 yemek kaşığı şeker ılık su ve mayayı karıştırıp kenara alın.
Tereyağını bir sos tenceresinde eritin.
Bir karıştırma kabında tereyağı, ve sütü iyice çırpın, ardından mayalı karışımı, kalan şekeri, yumurtayı ve portakal kabuklarını ilave edip tüm malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpın.
Kuru malzemeleri kendi içince iyice karıştırdıktan sonra yumurtalı karışıma ilave edin pürüzsüz bir hamur elde edene kadar arada çok az un ilave ederek iyice yoğurun.
Bir kaba sıvı yağı koyup her yanına yayın ve yoğurduğunuz hamuru kaba yerleştirip üzerini streç filmle kaplayıp mayalandırın.
Hamur mayalanınca bir kez daha yoğurun ve tezgaha alıp 3 eşit parçaya bölün.
Kenarları birleştirerek örün.
Fırın tepsisine alıp üzerini nemli bir bezle kaplayın ve 15- 20 dakika daha mayalandırın.
Hamuru fırına vermeden önce yumurta sarısı ve suyu iyice çırpıp fırça yardımı ile hamurun üzerine sürün ve üzerine file badem serpin.
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