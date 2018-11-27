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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
27.11.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Paskalya çöreği nasıl yapılır? Paskalya çöreği tarifi

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Paskalya çöreği nasıl yapılır? Paskalya çöreği tarifi

Saç örgüsü şeklinde yapılan paskalya çöreği pastanelerde aşina olduğumuz lezzetlerden biri. Hem tatlı hem de tuzlu alternatifleri olan paskalya çöreğini her evde bulunan malzemelerle siz de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte, adım adım paskalya çöreği tarifi...

Pastane işi sevilen hamur işlerinin başına gelen paskalya çöreği, damakta bıraktığı tat kadar görüntüsüyle de ilgi odağı oluyor. Osmanlı toplumunda özellikle İstanbul'da Hristiyan ailelerinin, komşularına bu çörekten getirmeleri adettendi. İşte, kıyır kıyır, yumuşacık dokusuyla iştahınız kabartacak olan bir paskalya çöreği tarifi

PASKALYA ÇÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

1 paket kuru maya
Yarım su bardağı ılık su
1 su bardağı şeker
6 yemek kaşığı tereyağı – erimiş
Yarım su bardağı süt
1 portakalın kabuğu
4 yumurta
1 paket vanilya
6 su bardağı un
1 tutam tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı su
File badem

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PASKALYA ÇÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Bir kapta 2 yemek kaşığı şeker ılık su ve mayayı karıştırıp kenara alın.

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin.

Bir karıştırma kabında tereyağı, ve sütü iyice çırpın, ardından mayalı karışımı, kalan şekeri, yumurtayı ve portakal kabuklarını ilave edip tüm malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpın.

Kuru malzemeleri kendi içince iyice karıştırdıktan sonra yumurtalı karışıma ilave edin pürüzsüz bir hamur elde edene kadar arada çok az un ilave ederek iyice yoğurun.

Bir kaba sıvı yağı koyup her yanına yayın ve yoğurduğunuz hamuru kaba yerleştirip üzerini streç filmle kaplayıp mayalandırın.

Hamur mayalanınca bir kez daha yoğurun ve tezgaha alıp 3 eşit parçaya bölün.

Kenarları birleştirerek örün.

Fırın tepsisine alıp üzerini nemli bir bezle kaplayın ve 15- 20 dakika daha mayalandırın.

Hamuru fırına vermeden önce yumurta sarısı ve suyu iyice çırpıp fırça yardımı ile hamurun üzerine sürün ve üzerine file badem serpin.

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