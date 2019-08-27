Osmaniyeli öğretmen CNN'e haber oldu! Sebebi bakın ne...
Osmaniyeli görsel sanatlar öğretmeni Mesude Işıklı, CNN Travel’a haber oldu. Sebebi ise Işıklı’nın yıllardır topladığı ve sayıları 3 bine ulaşan kahve fincanı koleksiyonu.
Bir akrabasının kendisine antika bir Türk kahvesi fincanı armağan etmesiyle koleksiyon yapmaya başlayan Işıklı, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bizim özel günlerimizde sohbetler kahveyle başlar. Ben de ailem de kahveyi çok severiz. Kahve tutkum kahve fincanlarıyla ilgili bir merak yarattı” dedi.
12 yıldır koleksiyon yapan Işıklı, çoğunluğu antika 3 binden fazla kahve fincanı topladığını söyledi. Yaklaşık bin farklı model bulunan koleksiyonda farklı büyüklük ve şekillerde fincanlar yer alıyor.
Işıklı, “Çoğunluğu antika, aralarında 80 yıllık, hatta 120 yıllık olanlar var. Hepsinin de bir hatırası var çünkü bunlar kullanılmış, yaşanmışlığı olan fincanlar” diye konuştu.
Ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle büyüyen koleksiyonunda en değerli parçanın ilk fincanı olduğunu da ifade eden Işıklı koleksiyonuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedeflediğini de geçmişte Türk medyasına açıklamıştı.