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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.02.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Önce şaşırıyorlar, sonra bir tabak daha istiyorlar

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Önce şaşırıyorlar, sonra bir tabak daha istiyorlar

Edirne’de bir börekçi tarafından Bingöl usulü olarak yapılan ve halk arasında ‘Kürt’ böreği olarak da bilinen pudra şekerli sade börek, vatandaşların ilgisini çekiyor. İlk kez deneyen vatandaşlar, "Şekerli börek mi olur?" diye şaşırsalar da yedikten sonra bir tabak daha istiyor.

3 yıldır eşiyle birlikte börekçilik yapan Mesude Ay, aslen Bingöl yöresine özgü olan, İstanbul’dan sonra birçok şehirde de yaygınlaşan Kürt böreğini Edirnelilerle buluşturdu. Bazı vatandaşların ‘sade’ börek, bazılarının ‘Kürt’ böreği, bazılarının da ‘küt’ böreği olarak bildiği Bingöl yöresine has börek çeşidi, Edirne’de ilgi görüyor.

Önce şaşırıyorlar, sonra bir tabak daha istiyorlar

Edirnelilerin aslında çok da alışık olmadığı bu börek türünü çok sevdiklerini dile getiren Mesude Ay, "Edirne’de bu böreğin tadına bakan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bir yiyen bir tabak daha istiyor. Böreğin tadına ilk defa bakan vatandaşlar ‘şekerli börek mi olur?’ diye şaşırsalar da yedikten sonra beğeniyorlar. Böreğin özelliği üzerine pudra şekeri serpip yenmesidir bu yüzden tatlı ve tuzlu bir arada olunca ortaya farklı lezzet çıkıyor. Anadolu’nun tüm lezzetlerini bir arada toplayıp vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Ayrıca Erzurum, Kars yöresine ait içli kete gibi farklı lezzetlerle de tezgahlarımızı süslüyoruz" dedi.

Hamur işi 101Hamur işi yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamurun topaklanması nasıl önlenir? Hamur açarken malzemelerin sıcaklığı nasıl olmalı? Hamur nasıl kolay açılır? Bu soruların cevapları bütün detayları ile burada...
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