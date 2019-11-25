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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
25.11.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

"Ölümsüzlük meyvesi"nden pekmez üretti! Kıvamı ve tadıyla...

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"Ölümsüzlük meyvesi"nden pekmez üretti! Kıvamı ve tadıyla...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kökeni Uzak Doğu olan, içerdiği besin değeri nedeniyle "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırılan hünnabın, katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bir üretici tarafından pekmezi üretildi.

Amasyalı bazı çiftçiler, son yıllarda diğer meyveler yerine bakımı daha kolay ve ucuz, getirisi daha fazla olduğu için hünnap yetiştiriciliğine yöneldi.

Kore ve Çin'de alternatif tıpta ilaç olarak kullanılan hünnabın önemli üretim merkezlerinden biri olan Amasya'da bu yıl 350 dekar alanda 340 ton verim elde edildi.

Karatepe köyünde çiftçilik yapan Rumi Erikçi, hünnabın kullanım alanını genişletmek için üründen pekmez yaptı. Erikçi, AA muhabirine, sağlığa faydalarıyla bilinen hünnabın farklı gıdalarla tüketimini artırmak istediklerini, bu ürünün pekmezinin de çok iyi bir tat olduğunu göstermek istediğini ifade etti.

Hünnap pekmezini hediye ettiği ve sattığı kişilerin çok beğendiğini aktaran Erikçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce hünnabın turşusunu ve reçelini de yaptım çok beğenildi, şifalı bir ürün olduğu için pekmezini de yaptım. İlk önce ürünü yıkıyoruz, daha sonra haşlıyoruz. Daha sonra haşlanan ürünü makinede öğütüyoruz, çıkan suyu odun ateşinde yaklaşık 3,5 saat kaynatarak hünnabın pekmezini elde ediyoruz. Ben şu an bunun kazancında değilim örnek olarak yaptım, herkes yapsın ve bu ürünün değeri artsın diye uğraşıyorum. Hünnap geliri yüksek bir ürün iklime uyum sağlıyor artık çiftçiler kendini iklime göre ayarlayacak."

Hünnap üretiminde ilaçlama yapmadıkları ve pekmezin içine başka hiçbir madde koymadıklarını aktaran Erikçi, "Bölgemizde, kuşburnu, elma, alıç marmelatı yapılıyor, 'Hünnaptan neden olmasın?' dedim ve çok güzel oldu, inşallah herkes yapar da ülkemize bir katkı sağlamış oluruz. Ürettiğim pekmezi şu an eşe dostta ikram ediyorum, yakında pazarlamasına başlayacağız." diye konuştu

Hünnap pekmezini deneyen Ahmet Yılmaz ise "Hünnap pekmezi, gerçekten kıvamıyla, tadıyla muhteşem. Herkesin bu lezzeti mutlaka tatması gerekir." dedi.

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