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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
03.11.2016 - 15:17, Son Güncelleme:

Öğrencilerin yüzünü güldüren bütçe dostu 5 mekan

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Öğrencilerin yüzünü güldüren bütçe dostu 5 mekan

İstanbul'un en pahalı şehirler arasında yer aldığı bir gerçek. Bütçe dostu bazı mekanlar ise fiyatlarıyla özellikle gençlerin ve öğrencilerin en sık ziyaret ettiği mekanlardan olmaya devam ediyor.

Uygun fiyatlı eğlence mekanları ve restoranlar öğrencilerin adresi olmaya devam ediyor. Son zamanlarda İstanbul'da tarihi semtlerde açılan yeni mekanlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken sadece yemekler değil içecekler de yüksek fiyatlarıyla cep yakıyor. Uzun yıllardır kendini ispatlamış olan şehrin bazı mekanları ise bütçe dostu fiyatlarıyla özellikle gençlerin ve öğrencilerin en sık ziyaret ettiği mekanlardan olmaya devam ediyor.

İŞTE ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK TAKILDIĞI BÜTÇE DOSTU MEKANLAR:

MANDABATMAZ CAFE - BEYOĞLU

Asmalımescit'te bulunan mekan gençlerin en sevdiği mekanlar arasında. Sokak arasında şirin mi şirin bir cafe olarak hizmet veren Mandabatmaz özellikle akşam saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Çay ve kendi üretimleri olan yoğun kıvamlı mis gibi Türk kahvesini mekanda mutlaka deneyin.

Öğrencilerin yüzünü güldüren bütçe dostu 5 mekan

J'ADORE CHOCOLATIER - BEYOĞLU

Asmalımescit'te bulunan mekan tatlı ve çikolatanın en doğru adreslerinden. Öğrencilerin en sevdiği mekanlardan biri olan Jadore ünlü çikolatalı tatlılarıyla meşhur. Yoğun kıvamlı çikolata sosundan yapılan Oh la la beatrice, meyveli kup ve çikolatalı pasta mekanın en muhteşem lezzetlerinden. Menüsünde makarna ve pizza gibi lezzetlere de yer veren mekan uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

Öğrencilerin yüzünü güldüren bütçe dostu 5 mekan

OKKALI KAHVE - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yer alan samimi ve şirin mekan kahve ve çay çeşitleri ile öne çıkıyor. Mekan damla sakızlı, menengiç, dibek, okkalı ve kervansaray gibi çeşitleriyle kahve severleri memnun ediyor. Okkalı kahvede damaklara layık kahvelerin yanında doğal bitki çayları ve tatlı çeşitleri de mevcut.

Öğrencilerin yüzünü güldüren bütçe dostu 5 mekan

BİBER BURGER - BEŞİKTAŞ

Burger çeşitleri ve etlerinin lezzetleriyle nam salmış olan mekan hem lezzetli hem de uygun fiyatlı menüleriyle öne çıkıyor. Ufak ve samimi atmosferiyle Louis, Rokfor ve Pastrami burger çeşitlerini denemelisiniz. Patates kızartmaları da oldukça lezzetli.

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