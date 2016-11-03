Öğrencilerin yüzünü güldüren bütçe dostu 5 mekan

Uygun fiyatlı eğlence mekanları ve restoranlar öğrencilerin adresi olmaya devam ediyor. Son zamanlarda İstanbul'da tarihi semtlerde açılan yeni mekanlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken sadece yemekler değil içecekler de yüksek fiyatlarıyla cep yakıyor. Uzun yıllardır kendini ispatlamış olan şehrin bazı mekanları ise bütçe dostu fiyatlarıyla özellikle gençlerin ve öğrencilerin en sık ziyaret ettiği mekanlardan olmaya devam ediyor.

İŞTE ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK TAKILDIĞI BÜTÇE DOSTU MEKANLAR:

MANDABATMAZ CAFE - BEYOĞLU

Asmalımescit'te bulunan mekan gençlerin en sevdiği mekanlar arasında. Sokak arasında şirin mi şirin bir cafe olarak hizmet veren Mandabatmaz özellikle akşam saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Çay ve kendi üretimleri olan yoğun kıvamlı mis gibi Türk kahvesini mekanda mutlaka deneyin.

J'ADORE CHOCOLATIER - BEYOĞLU

Asmalımescit'te bulunan mekan tatlı ve çikolatanın en doğru adreslerinden. Öğrencilerin en sevdiği mekanlardan biri olan Jadore ünlü çikolatalı tatlılarıyla meşhur. Yoğun kıvamlı çikolata sosundan yapılan Oh la la beatrice, meyveli kup ve çikolatalı pasta mekanın en muhteşem lezzetlerinden. Menüsünde makarna ve pizza gibi lezzetlere de yer veren mekan uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

OKKALI KAHVE - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yer alan samimi ve şirin mekan kahve ve çay çeşitleri ile öne çıkıyor. Mekan damla sakızlı, menengiç, dibek, okkalı ve kervansaray gibi çeşitleriyle kahve severleri memnun ediyor. Okkalı kahvede damaklara layık kahvelerin yanında doğal bitki çayları ve tatlı çeşitleri de mevcut.

BİBER BURGER - BEŞİKTAŞ

Burger çeşitleri ve etlerinin lezzetleriyle nam salmış olan mekan hem lezzetli hem de uygun fiyatlı menüleriyle öne çıkıyor. Ufak ve samimi atmosferiyle Louis, Rokfor ve Pastrami burger çeşitlerini denemelisiniz. Patates kızartmaları da oldukça lezzetli.