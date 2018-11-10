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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
10.11.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Nohut haşlamanın püf noktaları

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Nohut haşlamanın püf noktaları

Kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan nohudun daha kolay pişmesi, yumuşaması ve daha lezzetli olması için bir gece önceden suya yatırıyor, ertesi gün de pişirmeden önce haşlıyoruz.  Tek başına enfes bir yemek olduğu gibi birçok farklı tarife de lezzet katan nohudu haşlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Bilmeniz gerekenler hemen aşağıda…

Her şeyden önce yapmanız gereken ilk şey nohutların arasından kararmış olanlarını ayıklamak. Ardından nohutlarınızı bir kaseye alın. Üzerine bol miktarda su ekleyeceğiniz için bu kasenin mümkünse büyük olmasına dikkat edin.

Nohutların üzerini bol miktarda sıcak suyla tamamlayın. Bu suya 1 tatlı kaşığı karbonat ilave edin. Karbonat nohudun yumuşamasını sağlar ve haşlama süresini kısaltır. Nohutlarınızı bu suda 1 gece bekletin. Ertesi gün karbonatlı suyu süzüp nohutlarınızı iyice durulayın.

Nohut cipsi tarifi
Nohut cipsi tarifi

Haşlama işlemi için nohutları büyük bir tencereye alın, üzerini suyla doldurun ve nohutlar yumuşayana kadar haşlayın. Bu esnada üzerinde kahverengi köpük birikirse bir kaşık yardımıyla bunu alıp atın.

Nohutlar yumuşadığında suyunu süzün ve nohutlarınızı durulayın. Süzdüğünüz suyu atmayın. Aquafaba olarak da adlandırılan bu su hem çok besleyicidir, hem de mutfakta birçok işe yarar.

Aquafaba nedir Aquafaba nasıl kullanılır
Aquafaba nedir? Aquafaba nasıl kullanılır?

Duruladığınız nohutları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

İŞTE HAŞLANMIŞ NOHUTLA YAPABİLECEĞİNİZ BİR ÇORBA

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