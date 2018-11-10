Nohut haşlamanın püf noktaları
Kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan nohudun daha kolay pişmesi, yumuşaması ve daha lezzetli olması için bir gece önceden suya yatırıyor, ertesi gün de pişirmeden önce haşlıyoruz. Tek başına enfes bir yemek olduğu gibi birçok farklı tarife de lezzet katan nohudu haşlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Bilmeniz gerekenler hemen aşağıda…
Her şeyden önce yapmanız gereken ilk şey nohutların arasından kararmış olanlarını ayıklamak. Ardından nohutlarınızı bir kaseye alın. Üzerine bol miktarda su ekleyeceğiniz için bu kasenin mümkünse büyük olmasına dikkat edin.
Nohutların üzerini bol miktarda sıcak suyla tamamlayın. Bu suya 1 tatlı kaşığı karbonat ilave edin. Karbonat nohudun yumuşamasını sağlar ve haşlama süresini kısaltır. Nohutlarınızı bu suda 1 gece bekletin. Ertesi gün karbonatlı suyu süzüp nohutlarınızı iyice durulayın.
Haşlama işlemi için nohutları büyük bir tencereye alın, üzerini suyla doldurun ve nohutlar yumuşayana kadar haşlayın. Bu esnada üzerinde kahverengi köpük birikirse bir kaşık yardımıyla bunu alıp atın.
Nohutlar yumuşadığında suyunu süzün ve nohutlarınızı durulayın. Süzdüğünüz suyu atmayın. Aquafaba olarak da adlandırılan bu su hem çok besleyicidir, hem de mutfakta birçok işe yarar.
Duruladığınız nohutları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
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