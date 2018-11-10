Aquafaba nedir? Aquafaba nasıl kullanılır?
Nohut, fasulye gibi protein deposu baklagiller sofralarımızda çok sık yer buluyor. Bu ürünlerle yemek yapacağımız çoğu zaman kolay pişsinler ve rahat sindirilsinler diye pişirmeden önce haşlıyoruz. Peki bu haşlama suyunu ne yapıyoruz? Eğer cevabınız lavaboya dökmekse büyük hata ediyorsunuz. Çünkü bu suda bir hazine yatıyor. Adı aquafaba olan bu hazinenin ne işe yaradığını merak ediyorsanız haberimizi okumanız yeterli.
“Yapışkan sıvı” olarak da bilinen aquafaba, yukarıda da belirttiğimiz gibi kuru baklagillerin haşlama suyuna verilen isim. Aynı şekilde konserve haşlanmış nohut aldığınızda kutunun içindeki su da aquafaba olarak kullanılabilir.
Peki aquafaba ne işe yarar? Tam bir protein deposu olan bu sıvı, özellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Özellikle veganların yumurta beyazı ve yerine kullandığı aquafarba, bazı tariflerde sütün yerini de alabiliyor. Bu nedenle veganların yanı sıra laktoz intoleransı ya da yumurta alerjisi gibi sorunları olanlar için de muhteşem bir alternatif.
Üstelik içeriğindeki proteinin yanı sıra antioksidan maddeler ve sağlıklı yağlar açısından da çok zengin.
Peki aquafaba’yı mutfağınıza nasıl kullanabilir, neler yapabilirsiniz? İşte birkaç fikir:
-- Süt ürünü olmadan sadece zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile margarin yapmak isteyenler için güzel bir seçenek. Vegan beslenenler için alternatif tereyağı, mayonez gibi ürünlerde kullanılması mümkün.
-- Yumurta beyazı yerine aquafaba kullanarak lezzetli vegan makaronlar ya da içiboş kurabiyeler hazırlayabilirsiniz.
-- Aquafaba’yı şeker ve vanilya ile bir araya getirdiğiniz zaman vegan bir krema elde edebilirsiniz. Bu sayede birçok tarif veganlaştırılabilir.
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