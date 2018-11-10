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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.11.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Aquafaba nedir? Aquafaba nasıl kullanılır?

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Aquafaba nedir? Aquafaba nasıl kullanılır?

Nohut, fasulye gibi protein deposu baklagiller sofralarımızda çok sık yer buluyor. Bu ürünlerle yemek yapacağımız çoğu zaman kolay pişsinler ve rahat sindirilsinler diye pişirmeden önce haşlıyoruz. Peki bu haşlama suyunu ne yapıyoruz? Eğer cevabınız lavaboya dökmekse büyük hata ediyorsunuz. Çünkü bu suda bir hazine yatıyor. Adı aquafaba olan bu hazinenin ne işe yaradığını merak ediyorsanız haberimizi okumanız yeterli.

“Yapışkan sıvı” olarak da bilinen aquafaba, yukarıda da belirttiğimiz gibi kuru baklagillerin haşlama suyuna verilen isim. Aynı şekilde konserve haşlanmış nohut aldığınızda kutunun içindeki su da aquafaba olarak kullanılabilir.

Peki aquafaba ne işe yarar? Tam bir protein deposu olan bu sıvı, özellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Özellikle veganların yumurta beyazı ve yerine kullandığı aquafarba, bazı tariflerde sütün yerini de alabiliyor. Bu nedenle veganların yanı sıra laktoz intoleransı ya da yumurta alerjisi gibi sorunları olanlar için de muhteşem bir alternatif.

Üstelik içeriğindeki proteinin yanı sıra antioksidan maddeler ve sağlıklı yağlar açısından da çok zengin.

Aquafaba nedir Aquafaba nasıl kullanılır

Peki aquafaba’yı mutfağınıza nasıl kullanabilir, neler yapabilirsiniz? İşte birkaç fikir:

-- Süt ürünü olmadan sadece zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile margarin yapmak isteyenler için güzel bir seçenek. Vegan beslenenler için alternatif tereyağı, mayonez gibi ürünlerde kullanılması mümkün.

-- Yumurta beyazı yerine aquafaba kullanarak lezzetli vegan makaronlar ya da içiboş kurabiyeler hazırlayabilirsiniz.

-- Aquafaba’yı şeker ve vanilya ile bir araya getirdiğiniz zaman vegan bir krema elde edebilirsiniz. Bu sayede birçok tarif veganlaştırılabilir.

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