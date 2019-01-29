Nardan aşı nasıl yapılır? Pratik nardan aşı tarifi
Değişik bir et yemeği denemek isteyenler için yeni bir önerimiz var: Nardan aşı. Peki, nardan aşı nasıl yapılır? Klasik köfte tarifine benzeyen ancak içerisine eklenen nar ekşisiyle bambaşka bir lezzette dönen nardan aşının tarifini derledik.
Köftesi için:
350 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 su bardağı ince bulgur
1 çorba kaşığı kuru reyhan
1 çorba kaşığı kırmızı pul biber
Suyu için:
2,5 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı domates salçası
1 adet soğan
7 su bardağı kaynar su
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 çorba kaşığı karabiber
3 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Köftesi için 1 adet soğan rendeleyin. 350 gram kıyma, 1 bardak ince bulgur, tuz ve 1’er çorba kaşığı kuru reyhan, pul kırmızı biber, ekleyip, iyice yoğurun. Sonra köfte harcından fındıktan büyük, cevizden küçük büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın.
Daha sonra 1 adet daha soğanı iri rendeleyin. Tencereye ekleyip 2,5 çorba kaşığı tereyağını koyup eriyince, soğanı katın. Orta ateşte ve karıştırarak, soğanlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
Karıştırmaya devam ederek 1 çorba kaşığı domates salçasını katıp, 1-2 dakika daha pişirin. Üzerine 7 bardak suyu ekleyip, hızlı ateşte kaynama noktasına kadar ısıtın.
Karıştırarak nar ekşisi ve köfteleri ilave edip, yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.
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