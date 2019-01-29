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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.01.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Nardan aşı nasıl yapılır? Pratik nardan aşı tarifi

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Nardan aşı nasıl yapılır? Pratik nardan aşı tarifi

Değişik bir et yemeği denemek isteyenler için yeni bir önerimiz var: Nardan aşı. Peki, nardan aşı nasıl yapılır? Klasik köfte tarifine benzeyen ancak içerisine eklenen nar ekşisiyle bambaşka bir lezzette dönen nardan aşının tarifini derledik.

NARDAN AŞI

Köftesi için:
350 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 su bardağı ince bulgur
1 çorba kaşığı kuru reyhan
1 çorba kaşığı kırmızı pul biber
Suyu için:
2,5 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı domates salçası
1 adet soğan
7 su bardağı kaynar su
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 çorba kaşığı karabiber
3 çay kaşığı tuz

İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma
İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma

Yapılışı:

Köftesi için 1 adet soğan rendeleyin. 350 gram kıyma, 1 bardak ince bulgur, tuz ve 1’er çorba kaşığı kuru reyhan, pul kırmızı biber, ekleyip, iyice yoğurun. Sonra köfte harcından fındıktan büyük, cevizden küçük büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın.

Daha sonra 1 adet daha soğanı iri rendeleyin. Tencereye ekleyip 2,5 çorba kaşığı tereyağını koyup eriyince, soğanı katın. Orta ateşte ve karıştırarak, soğanlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 3-4 dakika kavurun.

Karıştırmaya devam ederek 1 çorba kaşığı domates salçasını katıp, 1-2 dakika daha pişirin. Üzerine 7 bardak suyu ekleyip, hızlı ateşte kaynama noktasına kadar ısıtın.

Karıştırarak nar ekşisi ve köfteleri ilave edip, yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.

Nar ekşili soslu bulgur köftesi tarifi
Nar ekşili soslu bulgur köftesi tarifi

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