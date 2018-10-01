İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma
Nefis bir köftenin veya köfte ile hazırlanan bir yemeğin püf noktası öncelikle doğru et seçimidir. Bu önemli detaydan sonra köfteyi hazırlamak kolay olacaktır.
Lezzetli bir köfte yapmak için kolları sıvadığınızda kıymanızın ideal kıyma olduğundan emin olmanız gerekiyor. İdeal kıymadan ne anlıyoruz derseniz ilk akla gelen, kuzunun döş, dananın da yağsız kısmından çekilen etin köfteniz için ideal olduğu. Köftem yumuşak olmuyor diyorsanız etinizin orta yağlı olmasına dikkat etmelisiniz. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi taze kıymayla yapılan köftenin tadı başka olur. O yüzden mümkünse emin olduğunuz kasabınızdan aldığınız kıymanızı o gün kullanın. Köftelerinizi hazırlarken ilk etap olan yoğurma da önemli bir konu. Köftenizin lezzeti açısından yoğurma süresine de özen gösterin.
15 dakika yoğurmaya özen gösterin. Hazırladığınız köfte harcı yoğurma kabına ve parmaklarınıza yapışıyorsa kıvamı tutmuş demektir. Köftenize ekleyeceğiniz harç da lezzet açısından önemlidir. Rendelenmiş soğan, irmik kıvamında çekilmiş ekmek içi, maydanoz, karabiber, yenibahar ve tuzla kolayca hazırlayacağınız harcı vaktiniz yoksa paketlenmiş haliyle marketlerden kolayca satın alabilirsiniz. Köfte harcı tabii ki köftenin çeşidine, yöresine ve kişisel damak zevkine göre değişir. Baharatlar eksilebilir ya da artırılabilir.
SIRA GELDİ PİŞİRMEYE
Kıymanın iyisine ulaştınız, köftelerinizi hazırladınız ve sıra pişirmeye geldi. Klasik ızgara köfte yapacağınız zaman ızgaranızı önce harlı ateşte kızdırıp köftelerinizi içindeki pembe et suyunu salana kadar bu şekilde pişirir ve daha sonra normal ateşte pişirmeye devam ederseniz en lezzetli köfte tadını yakalayabilirsiniz.
ANADOLU'DAN KÖFTE MANZARALARI
Yerel mutfağımızın zenginliğiyle ilgili sayısız kaynak, tarif ve hikaye duymuşuzdur. Bu zenginlik içerisinde köftelerin yeri nispeten biraz daha öndedir. Yedi bölgemizin de kendine özgü lezzetleri arasında mutlaka o bölgeye has bir köfte alternatifi çıkar karşımıza. Farklı bölgelerin farklı şehirlerinde özel tariflere rastlarız. Rize’den Akçaabat köftesi, Malatya’dan sıkma köfte, Adana’dan lebeniye, Edirne’den satır köfte, yine Malatya’dan ayva köfte, Gaziantep’ten akıtma köfte, Kütahya’dan mayalı köfte, Elazığ’dan nohutlu, Adapazarı’ndan ıslama, Van’dan buğday, Yozgat’tan Harput, ŞanlıUrfa’dan lıklıklı, İstanbul’dan bademli köfte gibi kendine has tat ve görünüme sahip birçok farklı seçenek gelir aklımıza.
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