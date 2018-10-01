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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
01.10.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma

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İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma

Nefis bir köftenin veya köfte ile hazırlanan bir yemeğin püf noktası öncelikle doğru et seçimidir. Bu önemli detaydan sonra köfteyi hazırlamak kolay olacaktır.

Lezzetli bir köfte yapmak için kolları sıvadığınızda kıymanızın ideal kıyma olduğundan emin olmanız gerekiyor. İdeal kıymadan ne anlıyoruz derseniz ilk akla gelen, kuzunun döş, dananın da yağsız kısmından çekilen etin köfteniz için ideal olduğu. Köftem yumuşak olmuyor diyorsanız etinizin orta yağlı olmasına dikkat etmelisiniz. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi taze kıymayla yapılan köftenin tadı başka olur. O yüzden mümkünse emin olduğunuz kasabınızdan aldığınız kıymanızı o gün kullanın. Köftelerinizi hazırlarken ilk etap olan yoğurma da önemli bir konu. Köftenizin lezzeti açısından yoğurma süresine de özen gösterin.

15 dakika yoğurmaya özen gösterin. Hazırladığınız köfte harcı yoğurma kabına ve parmaklarınıza yapışıyorsa kıvamı tutmuş demektir. Köftenize ekleyeceğiniz harç da lezzet açısından önemlidir. Rendelenmiş soğan, irmik kıvamında çekilmiş ekmek içi, maydanoz, karabiber, yenibahar ve tuzla kolayca hazırlayacağınız harcı vaktiniz yoksa paketlenmiş haliyle marketlerden kolayca satın alabilirsiniz. Köfte harcı tabii ki köftenin çeşidine, yöresine ve kişisel damak zevkine göre değişir. Baharatlar eksilebilir ya da artırılabilir.

SIRA GELDİ PİŞİRMEYE

Kıymanın iyisine ulaştınız, köftelerinizi hazırladınız ve sıra pişirmeye geldi. Klasik ızgara köfte yapacağınız zaman ızgaranızı önce harlı ateşte kızdırıp köftelerinizi içindeki pembe et suyunu salana kadar bu şekilde pişirir ve daha sonra normal ateşte pişirmeye devam ederseniz en lezzetli köfte tadını yakalayabilirsiniz. 

ANADOLU'DAN KÖFTE MANZARALARI

Yerel mutfağımızın zenginliğiyle ilgili sayısız kaynak, tarif ve hikaye duymuşuzdur. Bu zenginlik içerisinde köftelerin yeri nispeten biraz daha öndedir. Yedi bölgemizin de kendine özgü lezzetleri arasında mutlaka o bölgeye has bir köfte alternatifi çıkar karşımıza. Farklı bölgelerin farklı şehirlerinde özel tariflere rastlarız. Rize’den Akçaabat köftesi, Malatya’dan sıkma köfte, Adana’dan lebeniye, Edirne’den satır köfte, yine Malatya’dan ayva köfte, Gaziantep’ten akıtma köfte, Kütahya’dan mayalı köfte, Elazığ’dan nohutlu, Adapazarı’ndan ıslama, Van’dan buğday, Yozgat’tan Harput, ŞanlıUrfa’dan lıklıklı, İstanbul’dan bademli köfte gibi kendine has tat ve görünüme sahip birçok farklı seçenek gelir aklımıza.

HAMBURGERİN EN GÜZELİ EVDE KENDİ YAPTIĞINIZ HAMBURGER

Ev Yapımı Hamburger | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı hamburger var!
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