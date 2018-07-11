Hamur yoğururken bunlara dikkat edin!

Hazırlamak istediğiniz yemeğe göre yoğuracağınız hamurun sertliği ve yoğurulma süresi farklılık gösterir. Hamurun sertliğini ayarlamak için püf noktası tüm malzemeleri eklerken un miktarını tarifte belirtilenden daha az eklemektir. İhtiyacınıza göre azar azar eklemeye devam ederek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Ancak sert hamuru yumuşatmak için su eklediğinizde yoğurmak bir hayli zor olacaktır. Şimdi birkaç hamur çeşidine göz atalım.

-- Poğaça hamuru klasik tabir ile “kulak memesi kıvamında” olmalıdır. Yoğurmaya başlamadan önce sıvı malzemeler ayrı, kuru malzemeler ayrı bir kapta karıştırılmalı, daha sonra birleştirilerek yoğurulmaya başlanmalıdır. Bu aşamada kuru malzemeler arasında topak kalmaması önemlidir. Poğaça hamuru yaklaşık 10 dakikada yoğurulabilir. Yoğurduktan sonra istediğiniz şekle getirip yağlı fırın kağıdı koyduğunuz tepsinizde yaklaşık yarım saat bekleterek hamurunuzun mayalanmasını/kabarmasını sağlayabilirsiniz.

-- Pizza/pide hamuru diğerlerinden farklı olarak maya ve şeker içerir. Elinize yapışmayan, kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir hamur elde etmelisiniz.

-- Kek yaparken en çok zorlanılan nokta kabarmasını sağlamaktır. Kek hamurunun malzemeleri oda sıcaklığında olmalıdır. Kullanılacak kap ve çırpma teli kuru olmalıdır. Kuru malzemeler olan un, kabartma tozu, vanilya (isteğe göre kakao, tarçın) elenerek havalandırılmalıdır. İlk eklenen malzemeler olan şeker ve yumurta en az 5 dakika karıştırılmalıdır. Kek kalıbı mutlaka yağlanmalıdır. Önceden ısıtılmış fırına atılmalı ve fırının kapağı ilk 20 dakika açılmamalıdır. Bu kekin kabarmasını engeller.

-- Börek hamurunda su, tuz ve un kullanılır. Çok sert olmayan bir hamur elde edilir. Daha sonra hamur parçalara ayrılır ve oklava yardımı ile açılır.

-- Ekmek hamurunda su, tuz, un ve maya kullanılır. Mayanın aktifleşmesi için suyun ılık olması önemlidir. Hamur kulak memesi kıvamında olmalıdır. Tepsiye koyduktan sonra mayalanıp kabarması için bir süre beklenmelidir.