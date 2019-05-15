Muhallebili güllaç nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı güllaç tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 15 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de muhallebili güllaç oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, güllaç için gerekli malzemeleri, tarifi ve püf noktalarını verdi. Peki, muhallebili güllaç nasıl yapılır?
Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta Ramazan’ın en sevilen tatlılarından güllacın da farklı bir tarifi var. İşte, muhallebili güllaç tatlısının yapım aşamaları
Muhallebili Güllaç Tarifi
Malzemeler:
12 adet güllaç yaprağı
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Puding için:
1 paket damla sakızlı puding
750 mililitre süt
Süslemek için:
Çilek
Toz Antep fıstığı
Yapılışı:
Sütü bir tencereye alın ve ısıtın.
İçerisine toz şekeri ekleyin ve eriyene kadar bir çırpma teli yardımıyla karıştırın.
Sütün birazını geniş bir cam fırın kabına aktarın.
Güllaçlarınızı dörde bölün. Her bir yaprağı sütle ıslatın.
Yuvarlak cam fırın kabınıza güllaç yaprağınızı yerleştirin ve üzerine bir kaç kepçe süt ekleyin.
Puding için sütü tencereye alıp ısıtın.
Toz şekeri ekleyip, karıştırın ve parmağınızın girebileceği sıcaklığa gelmeli.
Yuvarlak cam fırın kabınıza güllaç yaprağınızı yerleştirin ve üzerine birkaç kepçe süt ekleyin.
Kalan yapraklarla güllacı aynı şekilde hazırlayın.
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