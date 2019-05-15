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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
15.05.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Muhallebili güllaç nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı güllaç tarifi

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Muhallebili güllaç nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı güllaç tarifi

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 15 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de muhallebili güllaç oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, güllaç için gerekli malzemeleri, tarifi ve püf noktalarını verdi. Peki, muhallebili güllaç nasıl yapılır?

Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta Ramazan’ın en sevilen tatlılarından güllacın da farklı bir tarifi var. İşte, muhallebili güllaç tatlısının yapım aşamaları

Muhallebili Güllaç Tarifi

Malzemeler:
12 adet güllaç yaprağı
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Puding için:
1 paket damla sakızlı puding
750 mililitre süt
Süslemek için:
Çilek
Toz Antep fıstığı

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Yapılışı:
Sütü bir tencereye alın ve ısıtın.
İçerisine toz şekeri ekleyin ve eriyene kadar bir çırpma teli yardımıyla karıştırın.
Sütün birazını geniş bir cam fırın kabına aktarın.
Güllaçlarınızı dörde bölün. Her bir yaprağı sütle ıslatın.
Yuvarlak cam fırın kabınıza güllaç yaprağınızı yerleştirin ve üzerine bir kaç kepçe süt ekleyin.
Puding için sütü tencereye alıp ısıtın.
Toz şekeri ekleyip, karıştırın ve parmağınızın girebileceği sıcaklığa gelmeli.
Yuvarlak cam fırın kabınıza güllaç yaprağınızı yerleştirin ve üzerine birkaç kepçe süt ekleyin.
Kalan yapraklarla güllacı aynı şekilde hazırlayın.

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