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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
03.05.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımının püf noktaları nelerdir?

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Güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımının püf noktaları nelerdir?

Ramazan denince akla gelen birkaç lezzet vardır: Ramazan pidesi, hurma ve güllaç. Özellikle güllacın fanatikleri çoktur ama herkesin güllaç yapma yöntemi de diğerlerinden farklıdır. Kimi cevizli yapar, kimi üzerine nar tanesi koyar, kimi de gül suyu ekler, kimi de sadece süt, şeker ve güllaç yaprakları kullanır. Sizin için iyi bir güllaç yapmak için bilmeniz gereken ipuçlarını derledik. İşte enfes güllacın sırları ve nefis bir güllaç tarifi...

Güllaç, hafif sütlü bir tatlı olması ile ramazan sofralarının olmazsa olmazıdır. Nostaljik lezzet güllaç, pratik bir tatlı olmasına rağmen maharet gerektirir.

İyi bir güllacın en önemli özelliği kıvamıdır. Süt ve güllaç yaprağı oranının iyi ayarlanması gerekir. Hem güllaç yaprakları sütü iyice emip yumuşacık olmalı, hem de süt miktarı güllaç dilimlerinin altından damlayacak kadar fazla olmamalıdır.

Aynı şekilde güllacın şeker miktarı da doğru ayarlanmalıdır. Çok tatlı olan güllaç makbul değildir. Özellikle ramazanda oruç sonrası yenen güllacın çok şekerli olması sağlık açısından da doğru olmaz.

Bademli güllaç tarifi
Bademli güllaç tarifi

İlkokuldaki Türkçe derslerini hatırlayanlar bilirler; güllaç "güllü aş" tamlamasının zamanla kaynaşıp bütünleşmesiyle ortaya çıkan bir kelimedir. Güllaç bu ismi içine eklenen gül suyundan alır. Ancak günümüzde birçok kişi güllaca gül suyu koymuyor. Siz daha geleneksel bir lezzet tercih ederseniz gül suyu da ekleyebilirsiniz.

Ancak gül suyunun miktarını da iyi ayarlamalısınız. Çok fazla gül suyu tatlınıza hoş bir koku vermenin ötesinde çok baskın bir tat ortaya çıkmasına neden olabilir. Farklı bir aroma arayanlar güllacın sütüne şekerin yanı sıra vanilya da ilave edebilir.

Güllaç yaparken sütünüzün çok kaynar sıcak olmamasına dikkat edin. Sütünüzü ocaktan aldıktan sonra 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin.

Ballı meyveli güllaç tarifi
Ballı meyveli güllaç tarifi

Sütü şekerle kaynatmamak da önemli bir püf noktası. Eğer şeker ile sütü birlikte kaynatırsanız hem güllacınız sarımtırak bir renk hem de ağdalı yapışkan bir kıvam alacaktır.

Güllacın arasına ceviz, badem gibi malzemeler serpecekseniz, serpmeden önce güllaç yapraklarının sütü iyice çekmesini bekleyin. Aksi takdirde araya eklediğiniz yemişler yumuşar, kıtır kıtır kıvamı kaybolur.

Güllaç yapraklarıyla ilgili dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları da mevcuttur. Bu yaprakların bir tarafı parlak ve pürüzsüz olduğundan daha düzgün görünür. Tatlınızı yaparken yaprakların parlak yüzlerini üste getirmeye çalışın. Güllacın arasına malzeme koyacaksanız, malzemenin alt katmanlarıyla üst katmanlarının aynı kalınlıkta olmasına dikkat edin.

Pudingle yaz güllacı tarifi
Pudingle yaz güllacı tarifi

Sizin için bir de örnek güllaç tarifimiz var. Öncelikle güllaç yapmak için ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım:

1,5 litre süt
1 su bardağı şeker
10 adet güllaç yaprağı
2 çorba kaşığı gül suyu
1 su bardağı ceviz içi
Üzeri için:
Yarım su bardağı file Antep fıstığı
1 su bardağı nar

Öncelikle sütü derin bir tencereye koyup kaynama sıcaklığına ulaşıncaya dek ısıtın.

Hafifçe kaynamaya başladıktan sonra altını söndürüp şekeri ilave edin ve tamamı eriyene kadar iyice karıştırın.

Şeker eridikten sonra içine gül suyunu da ekleyin ve tekrar karıştırın.

Dikdörtgen biçimindeki tepsinin tabanına sütten bir kepçe kadar yayın.

Güllaç yapraklarını iri parçalar halinde kırın ve tepsiye yerleştirin.

Üzerine kepçe ile her tarafı ıslanacak biçimde süt dökün ve bir kat daha güllaç koyun.

Arasına ceviz içi serpip bir kat daha güllaç yaprağı, süt, ceviz içi sıralamasına devam edin.

En son güllaç yapraklarını yerleştirip kalan sütü üzerine gezdirin.

Güllacınızı oda sıcaklığında 1-2 saat kadar bekletip sütünü iyice çekmesine izin verin.

Daha sonra geniş kareler halinde tatlınızı dilimleyin. Her bir dilimin üzerini nar ve file bademle ya da damak tadınıza ve mevsime uygun farklı meyvelerle süsleyin.

Güllacınızı mutlaka buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra servis edin. Bu lezzetli hafif tatlının serinliğini tüm ramazan boyunca doyasıya yaşayın!

Çilekli Fıstıklı Güllaç | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çilekli Fıstıklı Güllaç var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
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