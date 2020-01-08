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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Miso çorbası tarifi
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Miso çorbası tarifi

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Miso çorbası tarifi

Miso, soya fasulyesi, pirinç ya da arpanın tuz ve ko-ji isimli bir tür mantarla fermente edilmiş halidir ve Japon mutfağında çok sık kullanılan bir malzemedir. Özellikle çorba malzemesi olarak çok sık tüketilen miso sağlığa faydalarından dolayı da son dönemde daha fazla insanın merakını cezbediyor. Siz de miso çorbası yapmak, bunun için işinize yarayacak kolar bir tarif bulmak istiyorsanız doğru yere geldiniz. İşte malzemelerinizi hazır ettiğiniz takdirde evde kolayca yapabileceğiniz miso çorbası tarifi…

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • Yarım litre su
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım patlıcan
  • 140 gram miso
  • Kişi başı 10 gram tofu
  • 1 çay kaşığı katsuo daşi ya da 1 adet çiroz balığı kurusu

Hazırlanışı

Havuçları boydan dörde bölüp 2 santimetre uzunluğunda doğrayın.

Soğanı ikiye bölüp yarım daire şeklinde ince ince dilimleyin.

Patlıcanı da soğanla aynı şekilde dilimleyin.

Tofuyu küçük kuşbaşı halinde doğrayın.

Suyu tencerede kaynatıp içine havuçları ekleyin.

Kapağı kapalı halde 2-3 dakika kadar haşladığınız havuçlara soğanı ekleyin.

Yine 2-3 dakika haşladıktan sonra bu kez patlıcanları da ilave edin.

Katsuo daşi’yi lezzetinin ne kadar yoğun olmasını istediğinize bağlı olarak dilediğiniz aşamada çorbaya ekleyin.

Bozuk para büyüklüğünde doğranmış miso’yu bir kepçenin içinde az miktarda suyla eritin ve çorbaya ekleyip altını tamamen kısın.

Tofuyu da ilave edip kapağını kapatın.

2-3 dakika demlenen çorbanızı sıcak servis edin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: iStock
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