Miso, soya fasulyesi, pirinç ya da arpanın tuz ve ko-ji isimli bir tür mantarla fermente edilmiş halidir ve Japon mutfağında çok sık kullanılan bir malzemedir. Özellikle çorba malzemesi olarak çok sık tüketilen miso sağlığa faydalarından dolayı da son dönemde daha fazla insanın merakını cezbediyor. Siz de miso çorbası yapmak, bunun için işinize yarayacak kolar bir tarif bulmak istiyorsanız doğru yere geldiniz. İşte malzemelerinizi hazır ettiğiniz takdirde evde kolayca yapabileceğiniz miso çorbası tarifi…