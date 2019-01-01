Mısır ekmeği nasıl yapılır? Pazılı mısır ekmeği tarifi
Karadeniz’in en sevilen lezzetlerinden mısır ekmeği, mısır ununun fırınlandıktan sonra un haline getirilerek işlenmesi ile yapılan bir ekmek çeşididir. Mısır unu içerisine tuz ve az miktarda şeker eklenerek hazırlanan mısır ekmeğini ister kahvaltıda ister beş çayında tüketilebilir. Peki, Mısır ekmeği nasıl yapılır? İşte pazılı mısır ekmeği tarifi
PAZILI MISIR EKMEĞİ
2 yemek kaşığı zeytinyağı
250 gr. pazı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
çeyrek su bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı mısır unu
1 su bardağı un
1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Üzeri için Malzemeler
1 su bardağı taze kaşar – rende
1 tatlı kaşığı Çörekotu
Yapılışı:
Pazılarınızın saplarını ayıklayın ve temizleyin. İnce ince doğrayın. Bir tavaya zeytinyağı koyup ısıtın. Pazıları ilave edip kavurun. Tuz ve karabiber ilave edip tatlandırın. Kavurduğunuz pazıları kenara alıp soğutun.Derin bir kapta yumurta ve tuzu çırpın. Süt, sıvıyağ ve şekeri ekleyin çırpmaya devam edin. mısır unu, un ve kabartma tozunu ilave edip bir spatula ile karıştırın. Beyaz peynir ile kavurduğunuz pazıları ekleyip iyice karıştırın. Yağladığınız kek kalıbına koyup 10 dakika dışarda dinlendirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Fırından çıkarın rende taze kaşar peyniri ve çörekotu serpin, 20 dakika daha pişirin
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