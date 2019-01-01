Mısır ekmeği nasıl yapılır? Pazılı mısır ekmeği tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriMısır ekmeği nasıl yapılır? Pazılı mısır ekmeği tarifi
GeriMutfak Tüyoları Mısır ekmeği nasıl yapılır? Pazılı mısır ekmeği tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
01.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Mısır ekmeği nasıl yapılır? Pazılı mısır ekmeği tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır ekmeği nasıl yapılır? Pazılı mısır ekmeği tarifi

Karadeniz’in en sevilen lezzetlerinden mısır ekmeği, mısır ununun fırınlandıktan sonra un haline getirilerek işlenmesi ile yapılan bir ekmek çeşididir. Mısır unu içerisine tuz ve az miktarda şeker eklenerek hazırlanan mısır ekmeğini ister kahvaltıda ister beş çayında tüketilebilir. Peki, Mısır ekmeği nasıl yapılır? İşte pazılı mısır ekmeği tarifi

PAZILI MISIR EKMEĞİ

2 yemek kaşığı zeytinyağı
250 gr. pazı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
çeyrek su bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı mısır unu
1 su bardağı un
1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Üzeri için Malzemeler
1 su bardağı taze kaşar – rende
1 tatlı kaşığı Çörekotu

Yapılışı:

Pazılarınızın saplarını ayıklayın ve temizleyin. İnce ince doğrayın. Bir tavaya zeytinyağı koyup ısıtın. Pazıları ilave edip kavurun. Tuz ve karabiber ilave edip tatlandırın. Kavurduğunuz pazıları kenara alıp soğutun.Derin bir kapta yumurta ve tuzu çırpın. Süt, sıvıyağ ve şekeri ekleyin çırpmaya devam edin. mısır unu, un ve kabartma tozunu ilave edip bir spatula ile karıştırın. Beyaz peynir ile kavurduğunuz pazıları ekleyip iyice karıştırın. Yağladığınız kek kalıbına koyup 10 dakika dışarda dinlendirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Fırından çıkarın rende taze kaşar peyniri ve çörekotu serpin, 20 dakika daha pişirin

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Mısır ekmeği nasıl yapılır? Pazılı mısır ekmeği tarifi

Dana antrikot nasıl pişirilir?

Barbunya pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları ile barbunya pilaki tarifi

Hindi nasıl pişirilir? Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi