Milföyde mücver börek nasıl yapılır? Milföyde mücver börek tarifi
Sıradan börek tariflerinden sıkılanlar için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Milföyde mücver börek. Çanak şekil verilen milföyler büyük küçük herkesin severek tükettiği mücverle buluşuyor, görüntüsüyle ruhunuzu, tadıyla damakları şenlendiriyor. İşte, milföyde mücver börek tarifi
MİLFÖYDE MÜCVER BÖREK
12 adet kare milföy
1 adet kabak
1 adet havuç
2 adet yumurta
çeyrek bağ dereotu
çeyrek bağ maydanoz
çeyrek bağ nane
100 gr. beyaz peynir
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı un
2 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Üzeri için Malzemeler
1 tatlı kaşığı Çörekotu
Yapılışı:
Kabak ve havucu rendeleyin. Kabak ve havucu iyice sıkıp suyundan arındırın. Maydanoz, dereotu ve taze naneyi ince ince kıyın. Beyaz peyniri elinizle ufalayın. Milföy hariç tüm malzemeleri bir karıştırma kabında iyice karıştırın. Milföyleri oda sıcaklığında 5 dakika kadar yumuşatın. Muffin kabınızı yağlayın. Hafif yumuşayan milföyleri 4 köşesi dışarda kalacak şekilde muffin kalıplarına yerleştirin.
Çatalla taban kısımlarını delin ardından hazırladığınız mücver harcını milföylerin içerisine paylaştırın. Üzerini çörekotu ile süsledikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle