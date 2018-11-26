"Az uğraşarak çok lezzetli yemekler yapayım" diyenler için milföy hamuruyla tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İtalyan mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan risotto, son yıllarda ülkemizde de rağbet görüyor. Pirincin nişastasını salmasıyla kremamsı bir tat alan risottoyu mantarlı, safranlı, sebzeli, veya peynirli gibi pek çok değişik malzemeyle hazırlamak mümkün. Peki, risotto nasıl pişirilir?
İtalya’nın mutfak kültürünü tanıtma amacıyla her yıl gerçekleştirilen İtalyan Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl ünlü İtalyan Şef Giovanni Terracciano’nun hazırladığı özel menü ile bir öğle yemeği düzenlendi. Terracciano’nun hazırladığı özel menüde İtalya’nın dünya çapında tanınan üç dev ismi yönetmen Federico Fellini, modacı Giorgio Armani ve besteci Gioacchino Rossini’nin gözde yemekleri yer aldı.