"Az uğraşarak çok lezzetli yemekler yapayım" diyenler için milföy hamuruyla tarifler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
26 Kasım 2018 - 15:35,

"Az uğraşarak çok lezzetli yemekler yapayım" diyenler için milföy hamuruyla tarifler

Milföy hamuru mutfaklarımızda bize zaman kazandıran mucizevi malzemelerin başında geliyor. Birkaç dakika içinde nefis hamur işleri hazırlamaya fırsat veren milföy hamuru, ile yapabileceğiniz tatlı ve tuzlu birkaç tarifi aşağıda sıraladık. Bundan sonrası size kalmış. İsterseniz bizim tariflerimizi uygulayın, isterseniz yaratıcılığınızı konuşturup sofranıza bin bir lezzet katın.

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Kahvaltılarda hamur işi arayanların kolayca hazırlayabileceği, afiyetle yiyebileceği bir tarif...

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Ailenizi hem çok lezzetli hem de yapımı çok pratik olan bu tarifle sevindirmeye ne dersiniz?

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Milföy hamuruyla yapılan bu tatlının görüntüsü ve lezzeti o kadar başarılı ki hiç kimse yarım saat içinde hazırlandığına inanmıyor.

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Bu tavuklu milföyleri hem lezzeti hem de görüntüsü bakımından oldukça çok seveceksiniz.

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Besleyici bir besin olan mantarın lezzet kattığı harika bir börek!

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Jambon ve çeşitli sebzeleri bir araya getiren bu börek damağınızda hoş bir tat bırakacak.

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İçine dilediğiniz tüm malzemeleri koyabileceğiniz bu tost birkaç dakika içinde hazırlanıyor ve çıtır çıtır oluyor.

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Et yemeyen misafire lezzetli ve uğraşılmış bir yemek sunmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

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Risotto nedir, nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan risotto, son yıllarda ülkemizde de rağbet görüyor. Pirincin nişastasını salmasıyla kremamsı bir tat alan risottoyu mantarlı, safranlı, sebzeli, veya peynirli gibi pek çok değişik malzemeyle hazırlamak mümkün. Peki, risotto nasıl pişirilir?

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İtalyan mutfağını Fellini, Armani ve Rossini'yle tanıttılar

İtalya’nın mutfak kültürünü tanıtma amacıyla her yıl gerçekleştirilen İtalyan Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl ünlü İtalyan Şef Giovanni Terracciano’nun hazırladığı özel menü ile bir öğle yemeği düzenlendi. Terracciano’nun hazırladığı özel menüde İtalya’nın dünya çapında tanınan üç dev ismi yönetmen Federico Fellini, modacı Giorgio Armani ve besteci Gioacchino Rossini’nin gözde yemekleri yer aldı.

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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