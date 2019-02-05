Mayonez nasıl yapılır? İki farklı mayonez tarifi
Mayonez, dünya mutfağındaki en temel soslardan biridir. Günümüzde Türk mutfağında da önemli bir yeri olan mayonezi marketten alabileceğiniz gibi evde de kolayca yapabilirsiniz. Evde yapacağınız mayonez hem çok daha lezzetli olur hem de içinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığından gönül rahatlığıyla yiyebilir, sevdiklerinize de yedirebilirsiniz.
Temel malzemeleri çiğ yumurta ve yağ olan ev yapımı mayonez, katkısız olduğu için kısa süre içinde bozulabilir. Bu nedenle çok büyük miktarlarda yapmayın ve 2-3 gün içinde tüketmeye çalışın. Artan mayonezi saklamayın, tüketmeyin.
Mayonez yaparken ayçiçeği yağı gibi hafif bir yağ kullanmanız daha iyi olur. Zeytinyağıyla yaptığınız takdirde yağın kokusu mayoneze sirayet edecek ve rengi daha koyu olacak.
Mayonezinizin içine arzu ederseniz sarımsak, çeşitli otlar, baharatlar vb. ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilir, kullanacağınız tarife göre farklılıklar yaratabilirsiniz.
KLASİK MAYONEZ TARİFİ
Peki mayonez nasıl yapılır? İşte mayonez malzemeleri:
2 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz
Yumurta sarılarını cam bir kaseye alın. İçine limon suyunu ve tuzun yarısını ekleyin. İyice çırpın.
Çırpmaya ara vermeden damla damla sıvı yağı ekleyin.
Yağ ve yumurta yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak ve rengi beyazlaşacaktır.
Koyulaşan mayoneze yağı daha fazla miktarlarda eklemeye devam edin.
Tuzun kalan yarısını da ekleyip yağ bitene kadar çırpmayı sürdürün.
Mayoneziniz hazırdır.
30 SANİYEDE MAYONEZ TARİFİ
Eğer vaktiniz yoksa daha kısa süre içinde de bir mayonez hazırlayabilirsiniz.
Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 yumurta
1 küçük su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz
Yumurtayı beyazıyla birlikte ağzı geniş bir kavanoza kırın.
İçine diğer malzemeleri de ekleyip el mikseri ile çırpın.
Mayoneziniz çok kısa bir süre içinde hazır olacak.
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