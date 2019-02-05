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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
05.02.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Mayonez nasıl yapılır? İki farklı mayonez tarifi

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Mayonez nasıl yapılır? İki farklı mayonez tarifi

Mayonez, dünya mutfağındaki en temel soslardan biridir. Günümüzde Türk mutfağında da önemli bir yeri olan mayonezi marketten alabileceğiniz gibi evde de kolayca yapabilirsiniz. Evde yapacağınız mayonez hem çok daha lezzetli olur hem de içinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığından gönül rahatlığıyla yiyebilir, sevdiklerinize de yedirebilirsiniz.

Temel malzemeleri çiğ yumurta ve yağ olan ev yapımı mayonez, katkısız olduğu için kısa süre içinde bozulabilir. Bu nedenle çok büyük miktarlarda yapmayın ve 2-3 gün içinde tüketmeye çalışın. Artan mayonezi saklamayın, tüketmeyin.

Mayonez yaparken ayçiçeği yağı gibi hafif bir yağ kullanmanız daha iyi olur. Zeytinyağıyla yaptığınız takdirde yağın kokusu mayoneze sirayet edecek ve rengi daha koyu olacak.

Mayonezinizin içine arzu ederseniz sarımsak, çeşitli otlar, baharatlar vb. ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilir, kullanacağınız tarife göre farklılıklar yaratabilirsiniz.

Rus salatası tarifi
Rus salatası tarifi

KLASİK MAYONEZ TARİFİ

Peki mayonez nasıl yapılır? İşte mayonez malzemeleri:

2 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz

Yumurta sarılarını cam bir kaseye alın. İçine limon suyunu ve tuzun yarısını ekleyin. İyice çırpın.

Çırpmaya ara vermeden damla damla sıvı yağı ekleyin.

Yağ ve yumurta yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak ve rengi beyazlaşacaktır.

Koyulaşan mayoneze yağı daha fazla miktarlarda eklemeye devam edin.

Tuzun kalan yarısını da ekleyip yağ bitene kadar çırpmayı sürdürün.

Mayoneziniz hazırdır.

Mayonezli patlıcan salatası tarifi
Mayonezli patlıcan salatası tarifi

30 SANİYEDE MAYONEZ TARİFİ

Eğer vaktiniz yoksa daha kısa süre içinde de bir mayonez hazırlayabilirsiniz.

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 yumurta
1 küçük su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz

Yumurtayı beyazıyla birlikte ağzı geniş bir kavanoza kırın.

İçine diğer malzemeleri de ekleyip el mikseri ile çırpın.

Mayoneziniz çok kısa bir süre içinde hazır olacak.

Hardallı patates salatası tarifi
Hardallı patates salatası tarifi

 

Sos 101Sos nasıl yapılır? Meyane nedir? Sos yaparken nelere dikkat edilmelidir? Hangi sos için hangi malzemeler gereklidir? Bu soruların cevapları bütün detaylarıyla videoda...
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