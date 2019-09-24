Domates, hele ki zamanında tüketilen olgun tarla domatesi, dünyanın en lezzetli şeylerinden biri olabilir. Çorbasından reçeline her şeyiyle nefis olan domatesin dolması da bir başka oluyor. Domates dolması genellikle klasik pirinçli dolma içiyle yapılıyor ancak farklı bir lezzet arıyorsanız makarnayla da domates dolması yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz makarnalı domates dolması tarifi…
Makarnayı paketin üzerinde yazıldığı şekilde haşlayın.
Domatesleri yıkayıp tepelerini kapak gibi kesin ve içlerini bir kaşık yardımıyla oyun.
Salamları ve fesleğenleri ince ince doğrayın.
Kaşarı rendeleyin.
Salam, kaşar ve fesleğeni makarnayla karıştırın.
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip yeniden karıştırın.
Makarnayı oyduğunuz domateslerin içine doldurup fırın kabına yerleştirin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
10-15 dakika kadar fırınladığınız domates dolmalarını soğumadan servis edin. Afiyet olsun…