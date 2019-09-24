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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Makarna Tarifleri>Makarnalı domates dolması tarifi
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Makarnalı domates dolması tarifi

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Makarnalı domates dolması tarifi

Domates, hele ki zamanında tüketilen olgun tarla domatesi, dünyanın en lezzetli şeylerinden biri olabilir. Çorbasından reçeline her şeyiyle nefis olan domatesin dolması da bir başka oluyor. Domates dolması genellikle klasik pirinçli dolma içiyle yapılıyor ancak farklı bir lezzet arıyorsanız makarnayla da domates dolması yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz makarnalı domates dolması tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • Çeyrek paket makarna
  • 8-10 adet domates
  • 100 gram salam
  • 100 gram kaşar
  • 5-6 yaprak taze fesleğen
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Makarnayı paketin üzerinde yazıldığı şekilde haşlayın.

Domatesleri yıkayıp tepelerini kapak gibi kesin ve içlerini bir kaşık yardımıyla oyun.

Salamları ve fesleğenleri ince ince doğrayın.

Kaşarı rendeleyin.

Salam, kaşar ve fesleğeni makarnayla karıştırın.

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip yeniden karıştırın.

Makarnayı oyduğunuz domateslerin içine doldurup fırın kabına yerleştirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

10-15 dakika kadar fırınladığınız domates dolmalarını soğumadan servis edin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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